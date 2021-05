¿Por qué Colombia tendrá que revelar los contratos de las vacunas?

Al resolver dos recursos de insistencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sentenció este viernes que el Gobierno, a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), deberá revelar antes de tres días los contratos negociados con las casas farmacéuticas para el suministro de vacunas para covid-19, que estaban bajo reserva y confidencialidad.

Según Luis Alberto Ortegón, presidente del tribunal, se decidió garantizar el recurso judicial efectivo a acceder a esta información porque “se trata de derechos humanos protegidos en el bloque de constitucionalidad, relacionados con el acceso a la información y la participación en el ejercicio y control del poder público”.



Ortegón sostiene que las reservas invocadas por el Gobierno “no eran aplicables por cuanto la etapa de negociación ya culminó y los contratos ya se habían suscrito con las farmacéuticas; en los contratos no hay información sensible ni relacionada con propiedad intelectual ni que ponga en peligro la salud pública o se puedan dar a conocer secretos industriales; y que las cláusulas contractuales que establecen una confidencialidad son inaplicables en los países que se fundan en un Estado Constitucional de Derecho”.



Hasta el momento no se conoce respuesta oficial del Gobierno, pero algunas voces se adelantaron a decir extraoficialmente que este tipo de fallos le causan daños irreparables a procesos vitales en momentos en que la confianza institucional es fundamental y que -en este caso- se debilita.



Camilo Enciso es el director del Instituto Anticorrupción, uno de los accionantes, y le explicó a EL TIEMPO el origen y las implicaciones de esta decisión.

¿Cuándo se presentó la acción y bajo qué motivación?

Presentamos formalmente el recurso de insistencia en febrero. En términos sencillos, consideramos que la negativa de la UNGRD a suministrar la información relativa a la compra de las vacunas contra el covid-19 vulneraba gravemente el principio de transparencia aplicable a la contratación estatal y, particularmente, al derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública en los términos reconocidos en la Constitución y en los Tratados de Derechos Humanos ratificados por Colombia.



Además, la negativa de la UNGRD a suministrar la información con base en acuerdos de confidencialidad suscritos con particulares abría la puerta a que en el futuro cualquier entidad se negara a suministrar información pública con base en acuerdos de este tipo. Admitir esta posibilidad habría significado un menoscabo irreparable del derecho de acceso a la información pública.



¿Quiénes están detrás de esta iniciativa?

El Instituto Anticorrupción, con el apoyo de DeJusticia. También hemos trabajado en equipo con otras organizaciones de la sociedad civil, como la FLIP, el Observatorio Fiscal de la Javeriana, la Fuerza de Respuesta Social Anticorrupción, PARES, y otras más, con quienes pusimos en marcha una veeduría al manejo de recursos y gestiones que el gobierno ha realizado en el manejo de la pandemia.

¿Por qué es importante que el país conozca los detalles de estos contratos?

En primer lugar, tener acceso al contenido de los contratos nos permite cumplir con el deber y el derecho que tenemos de ejercer control sobre el uso de los recursos que han sido destinados a la atención de la pandemia. Especialmente, en medio de la profunda crisis social y económica que actualmente atraviesa nuestro país y en la que una las demandas de la ciudadanía que más ha tenido eco consiste en la exigencia de una mayor transparencia respecto al modo como han sido invertidos los recursos que el Gobierno destinó a la pandemia. Ser transparente es un elemento indispensable para la generación de confianza y la legitimación de las instituciones.



De otro lado, también representa un límite a los abusos de los particulares. No podemos ser cómplices silenciosos de las amenazas que las farmacéuticas han formulado a los Estados alrededor del mundo para el suministro de vacunas con el sacrificio de derechos que han sido el fruto de intensas luchas sociales a lo largo de la historia, tal como lo es el caso del derecho al acceso a la información pública.

¿El fallo es para todos los contratos firmados hasta ahora?

Así es. Nosotros pedimos cualquier contrato relacionado con la adquisición de vacunas contra el covid suscrito por la UNGRD o por Fiduprevisora (en calidad de administradora de la Subcuenta Covid 19) y, en esos términos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al gobierno entregarnos todos los contratos.



¿El Gobierno puede interponer recursos?

No. De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 1437 de 2011, el recurso de insistencia es de única instancia, es decir, no existe la posibilidad de interponer ningún recurso en contra de la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Por ese motivo, esperamos que el Gobierno Nacional acate la orden impartida por el Tribunal y, en consecuencia, nos entregue los contratos dentro de los próximos tres días como una manifestación de respeto por la justicia y por los derechos de la ciudadanía.

¿Qué implicaciones tiene la decisión frente a un posible incumplimiento de Colombia con las farmacéuticas?

Según lo manifestado por el Tribunal en su sentencia, y contrario a lo dicho por el Gobierno, los acuerdos firmados entre las farmacéuticas y el Estado colombiano estipulaban que las partes no podían desconocer las normas y las leyes y que si una Corte o Tribunal consideraba inaplicable algunas disposiciones, se ajustarían los acuerdos. Igualmente, el Tribunal indica que "si bien señalan las cláusulas que se someten a las normas del Estado de Nueva York, lo cierto es que el Estado de Nueva York también está sometido a la ley federal, particularmente la Freedom of Information Act – FOIA y las normas convencionales".



Por tanto, lo moral, ético y jurídicamente correcto en este caso, sería que tanto el Estado como las farmacéuticas aceptaran la imposibilidad de aplicar las normas de confidencialidad que pactaron en contravía de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por Colombia, y que el gobierno ha invocado para ocultarle al país qué fue lo que firmó, cuánto nos costó y qué obligaciones generaba para las partes.



Algo que el Gobierno había ocultado hasta ahora y que también conocimos a través de la Sentencia es que en los acuerdos también se pactó la posibilidad de que las empresas destinen unilateralmente las vacunas pactadas a otro mercado o contratista sin derecho a indemnización. Es hora de hacer un llamado a la conciencia, la solidaridad y el respeto de los derechos humanos por parte de las farmacéuticas y el Gobierno.

