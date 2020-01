Coronavirus: así se prepara Colombia contra esta amenaza mundial

Colombia, como la mayoría de países del mundo, se encuentra en máxima alerta epidemiológica por una potencial llegada de casos importados del coronavirus de Wuhan, que en menos de un mes desde su primera notificación en China ha causado al menos 25 muertos y casi 600 infectados.



La razón es simple: Japón, Hong Kong, Macao, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Singapur, Vietnam y Estados Unidos han informado de casos del nuevo virus después de su aparición en China el 31 de diciembre.

En realidad, tal como explicó el ministro de Salud encargado, Iván Darío González, desde el 15 de enero en Colombia se desplegaron las medidas para actualizar los protocolos de respuesta definidos para estos casos.



(Le puede interesar: El mundo, al borde de emergencia sanitaria por nuevo coronavirus)



En aplicación de los mismos, se ha seguido a algunos viajeros internacionales que han pasado por China. De esa forma se encontró que el 19 de enero fue examinado un hombre que estuvo en un crucero por Asia y reportó síntomas de infección respiratoria aguda grave. Sin embargo, tras los análisis respectivos se descartó la presencia del nuevo coronavirus.



Las mismas medidas se aplicaron ayer a un joven chino, de 19 años, que llegó de su país en un vuelo que hizo escala en Turquía. A él se le realizaron las pruebas correspondientes en un centro asistencial, que descartaron la presencia del coronavirus, pero sí dieron positivo para influenza tipo B, otro tipo de mal que puede relacionarse fácilmente por sus síntomas respiratorios, tal como indicó el Instituto Nacional de Salud (INS).

Los protocolos

En rueda de prensa este jueves en la mañana, el ministro (e) González dio a conocer que tras una reunión de evaluación de riesgo en la que estuvieron presentes la Cancillería, Migración Colombia, la Aeronáutica Civil y otras autoridades del Gobierno, se determinó que, hasta ahora, “el riesgo es bajo” para Colombia, lo que no quita que estén activos todos los protocolos de vigilancia.



En concreto, en los aeropuertos del país se adelanta un protocolo -que cumple directrices internacionales- en el que se pregunta a los pasajeros sus antecedentes de viajes, si han estado en la ciudad china de Wuhan, si presentan síntomas respiratorios o entraron en contacto con personas provenientes de ese lugar. De ser así se considera un sujeto de estudio para proceder con los análisis.



Para quienes lleguen a aeropuertos y puertos desde los lugares de riesgo se han establecido controles para revisar el estado de salud con equipos médicos especializados. De encontrarse alguna sospecha de síntomas específicos, el protocolo contempla aislamiento tanto para la persona como para los contactos potenciales y el traslado a unidades de salud especializadas en donde se realizan las pruebas de rigor.



Como aun no existen pruebas diagnósticas específicas, la presencia del coronavirus se establece por descarte. Es decir, a las personas con síntomas provenientes de los lugares restringidos se les hacen exámenes para virus conocidos que produzcan síntomas similares y en caso de encontrarse alguno de ellos se desvirtúa el coronavirus de China. En caso de no encontrarse ningún virus conocido, se envían muestras a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) u otros centros de referencia internacional. Si se confirma la infección se aplican otras medidas específicas y manejo del cuadro clínico.



Para los viajeros que vienen o tienen como destino Asia, el Ministerio recomienda medidas como el lavado frecuente de las manos, consumir alimentos bien cocidos, usar tapabocas, ventilar bien los espacios y acudir de manera rápida a los servicios de salud frente a síntomas respiratorios.



En todo caso, este proceder podría modificarse si el comité de urgencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reunido en Ginebra decide declarar la emergencia sanitaria internacional por sexta vez en la historia, lo que podría implicar restricciones de viaje y controles más estrictos.

Síntomas, transmisión y prevención

Síntomas iniciales



Tos, fiebre, fatiga, dolor de cabeza, falta de aliento, dificultad para respirar, malestar general, problemas gástricos y diarrea.



Casos graves



Neumonía, síndrome respiratorio agudo severo e insuficiencia renal.



Tratamiento



No hay medicamentos aún, pero los síntomas son tratables.



Transmisión



Por vía aérea, al contacto con personas, con sus fluidos u objetos infectados.



Prevención



- Uso de mascarillas.

- Evitar contacto con animales o usar protección.

- Lavarse las manos.

- Evitar mercados y aglomeraciones.

UNIDAD DE SALUD

Consulte aquí todas las noticias de la Unidad de Salud de EL TIEMPO.

Contáctenos a través de @SaludET, en Twitter, o en el correo salud@eltiempo.com.