Colombia recibirá primer lote de vacunas de Janssen

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que el próximo martes llegará a Colombia el primer lote de 480.000 dosis de la vacuna desarrollada por Janssen, que servirán para inmunizar a igual número de ciudadanos.

Según Ruiz, estas se usarán en vacunaciones masivas en zonas apartadas, tal como definió el Plan Nacional de Vacunación. Y de esa forma, Colombia se convierte en el primer país de Latinoamérica en recibir unidades de este fármaco. “Es una vacuna supremamente importante para hacer vacunaciones masivas con unificación de etapas en municipios apartados o zonas de conflicto”, afirmó el ministro.



En ese sentido, en el Puesto de Mando Unificado (PMU) de este viernes se socializó la asignación de 380.000 de estas dosis a 40 municipios en 25 departamentos que presentaron planes para unificar etapas (es decir, para vacunar por completo a sus habitantes).



(Lea también: Las nuevas poblaciones priorizadas en la etapa III de la vacunación)



Las otras 100.000 vacunas de este biológico que llegarán serán para reforzar la vacunación de personas mayores de 60 años en algunas ciudades capitales donde hay una alta afectación por covid-19 “y la población no vacunada de estos grupos de edad aporta la mayor demanda de UCI”, según dijo el ministro.



Las 480.000 que llegarán el martes son el primer envío de un total de nueve millones de dosis que Colombia aseguró a finales del 2020 y que servirán para inmunizar a igual número de personas.



La vacuna contra el covid-19 Ad26.COV2.S desarrollada por la farmacéutica Janssen, filial de la compañía Johnson & Johnson, ya recibió una autorización sanitaria de uso de emergencia (Asue) para utilizarse en Colombia a finales de marzo de parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).



Y ahora será la cuarta que se use en Colombia luego de las Pfizer/BioNTech, AstraZeneca y Sinovac. La diferencia con estas vacunas es que la de Janssen solo requiere una dosis en su esquema y, como otras formulaciones, puede ser almacenada y distribuida a una temperatura de entre 2 y 8 grados.



(Le recomendamos: ¿Por qué algunos males mentales fueron priorizados en la vacunación?)



Cabe recordar que en los ensayos clínicos a nivel mundial que permitieron confirmar su seguridad y eficacia participaron más de 5.800 voluntarios colombianos en diferentes instituciones en el territorio nacional.



A partir de esos estudios clínicos se encontró un porcentaje de eficacia de 66 por ciento para proteger contra las formas graves de covid-19, hasta un 85,4 por ciento en casos de enfermedad grave o severa y evita el cien por ciento de las muertes, pues no se registró ninguna en el grupo de tratamiento durante los ensayos.



A diferencia de otras, esta vacuna está basada en un vector viral, es decir, utiliza un adenovirus humano (el del catarro común), que se modifica genéticamente para que no pueda replicarse y para que exprese en su membrana la proteína spike (S) del virus, que el organismo reconoce como extraña y por la cual crea anticuerpos.



(Consulte: Covid-19: si tiene alguna de estas enfermedades, puede ser vacunado)



En los resultados globales, donde se incluyó todo tipo de población, edades, países y variantes del nuevo coronavirus, la eficacia para prevenir la enfermedad de moderada a grave fue cercana al 70 por ciento.



Las pruebas clínicas incluyeron más de un 34 por ciento de sujetos de más de 60 años en los que la eficacia también fue muy buena, por lo que se considera también que puede ser muy útil para inmunizar a la población mayor. Los efectos secundarios fueron los mismos que puede tener la vacunación de la gripe, por ejemplo, dolor en el lugar del pinchazo.



En cuanto a la presentación en una sola dosis, en los estudios en fases iniciales se vio que la potencial eficacia vacunal con una sola administración era lo suficientemente alta para una situación de emergencia pandémica.

UNIDAD DE SALUD