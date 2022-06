El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez entregó detalles de la gestión realizada en medio de la pandemia y otros aspectos fundamentales en el sector de la salud.



(Siga leyendo: ¿Serán necesarias nuevas vacunas contra las subvariantes BA.4 y BA.5?)



El jefe de cartera empezó por señalar que el país, hasta el momento, reporta 139 mil personas fallecidas por cuenta del covid-19, una situación compleja en la más grande crisis de salud pública que ha experimentado el mundo en 100 años.



(Además: Variantes de covid que eluden la inmunidad impulsan séptima ola en Europa)

Al respecto, el ministro señaló que “Colombia ocupa el puesto 28 en el mundo en tasa de mortalidad”, destacando que en las Américas, la región más afectada del mundo, después de Canadá, “hemos tenido la menor mortalidad entre los países grandes de la región”, apuntó.



(De su interés: Covid-19: subvariantes evaden anticuerpos de la vacunación, dice estudio)



Asimismo, expuso que con 16 empresas de ambulancia aérea fueron transportados más de 2.430 colombianos con covid-19, para quienes no se encontró en su momento una cama en la ciudad de residencia.



Según el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Germán Escobar, la gestión del Minsalud en este panorama se planteó a través de un marco institucional, en un trabajo de consenso con diferentes actores, expertos y basados en la evidencia.



“Efectivamente, este Ministerio se ha caracterizado por tomar decisiones difíciles con base en la evidencia, en la mejor información. Por su puesto, con incertidumbre”, relató el viceministro.



En este punto, destacó que estas decisiones no se han tomado solo por parte del Ministerio, pues se ha contado con el apoyo y acompañamiento de más de siete instancias de expertos.



Entre estos, mencionó algunos como el Comité Asesor Epidemiológico, que se reunió 63 veces durante los últimos 27 meses, el cual ha sido “fundamental en la toma de decisiones”.



Entre otros, mencionó el Comité Asesor de Vacunas, que acompañó las decisiones en torno a la adquisición del portafolio de vacunas y tener los resultados satisfactorios que se tienen.



“Hemos tenido 135 Puestos de Mando Unificado, con incluso más de mil asistentes. En esos PMU se han socializado de primera mano las decisiones y que se haga recibido la retroalimentación de las regiones, con una participación activa”, agregó Escobar.



A su turno, la viceministra de Protección Social, María Andrea Godoy, destacó que hubo una serie de medidas que llevaron a la ejecución de recursos en pro de beneficiar a la población, al talento humano, a las IPS, entre otros sectores que estaban atendiendo la pandemia.



De acuerdo con Godoy, uno de los grandes logros fue el de la población de activos

por emergencia. “Todas las personas del contributivo que debido a la inactividad económica no pudieron seguir cotizando”, indicó la viceministra, al resaltar que a mayo son 1.892.809 afiliados, teniendo en los momentos más álgidos casi dos millones de afiliados, lo que se derivó en casi 2,4 billones de pesos en compensación económica temporal del régimen subsidiado. En total fueron 430 mil familias, lo que representó 90.905 millones de pesos.



(Lea también: Las muertes por covid continúan descendiendo en todo el mundo)



Además, se destinaron 460 mil millones de pesos para pago de nómica en hospitales públicos, y una bonificación económica al talento humano en salud, lo que representó un giro de $411.009 millones, impactando a 271.797 profesionales de la salud.

Contingencia por covid-19

Luis Fernando Correa, jefe de la Oficina de Atención Territorial, Emergencias y Desastres, manifestó que en los picos de la pandemia se presentaron situaciones críticas relacionadas con la disponibilidad de insumos clínicos como oxígeno, medicamentos requeridos en UCI, por la ocupación y el número de pacientes.



“Se diseñaron estrategias con la idea de mitigar estos problemas, así como un monitoreo, acompañamiento de la Cámara de Gases Medicinales, y poder suministrar y garantizar lo que se requería”, aseveró.



Además, hubo una normativa diseñada para estos temas, y es fundamental señalar que “el total de producción de oxígeno de Colombia fue dedicada al sector hospitalario”, y mencionó, además, que se contó también con el apoyo de donantes nacionales e internacionales.



(Le puede interesar: Covid-19: ¿qué medidas se adoptarán por el quinto pico?)



Al respecto, la directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio, Claudia Cuéllar,

destacó que se hicieron transferencias, inicialmente, por más 35 mil millones para 37 entidades con la intención de contratar personal, contando con equipos de protección y más de 7 mil millones destinados al Instituto Nacional de Salud (INS) y el fortalecimiento de siete laboratorios de salud pública.



Otro aspecto por destacar, señaló Cuéllar, tuvo que ver con la implementación del PRASS, “que fue la mayor estrategia nacional para romper esas cadenas de transmisión”, contando más de 1.953 rastreadores en el país.

Plan Nacional de Vacunación (PNV)

El proceso de selección y adquisición de vacunas para acuerdos directos se soportó en la metodología de decisión de análisis multicriterio como una herramienta útil para hacer visibles los criterios de selección en un contexto de escasez marcada y esfuerzos infructuosos de la industria por incrementar la producción.



El país contó con tres mecanismos: Bilateral, COVAX y donación.



Una vez garantizada la adquisición las vacunas, y dada la estructura del país para el desarrollo del Programa Ampliado de Inmunizaciones, se definió el Decreto 109 de 2021 por el cual se adoptó el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19.



(Le recomendamos leer: Se aprueba cuarta dosis para menores de 50 años)



Según Gerson Bermont, director de promoción y prevención, mediante la Resolución 161 de 2021, se establecen los criterios y condiciones para "la distribución, asignación y entrega de vacunas en el territorio colombiano”, aseguró Bermont.



“Así, todos los habitantes del territorio nacional de 3 años en adelante tuvieron

derecho a recibirla (la vacuna), lo que varió fue el orden y el tiempo en el que recibirán la vacunación”, dijo el director.



Bermont también destacó que con corte al 21 de junio, se han logrado coberturas del 83,3 % en primeras dosis, del 70,9 % en esquemas completos y 39,3 % en dosis de refuerzo.

Más noticias de Salud

-Los casos de covid siguen la tendencia al alza en el continente americano







-Vacunas para bebés de Pfizer y Moderna bajo la lupa de expertos en EE.UU