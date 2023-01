El Instituto Nacional de Salud, INS, informó este lunes que a la fecha no se han identificado casos de gripe aviar en humanos en el país. Es decir que se han afectado algunas aves, pero el virus no se ha transmitido a las personas.

La ratificación de la entidad se da en el marco de los focos de infección de influenza aviar en aves, detectados y confirmados por el Instituto Nacional Agropecuario, ICA, entre octubre y enero de 2023 en distintas zonas del país.



El director general del INS, Giovanny Rubiano García, dio un parte de tranquilidad: “No

tenemos casos en humanos, por lo tanto no hay transmisión de humano a humano. Todas las muestras analizadas en personas han resultado negativas para influenza aviar", dijo el funcionario, quien reiteró que el INS mantiene vigilancia intensificada del evento en constante cooperación técnica con el ICA.



Asimismo, la entidad señaló que desde el inicio del brote, el INS y las Secretarías de Salud departamentales y distritales mantienen acciones de vigilancia en salud pública y en las últimas cuatro semanas, según información del ICA, no se han confirmado nuevos casos en aves.



En relación al riesgo para la población humana, el Instituto explicó que “el virus de la influenza aviar es propio de las aves de corral, raramente puede transmitirse a humanos. No se trata de un virus contagioso y tampoco se transmite por el consumo de pollo, gallina o huevos”.



“Si esto llegase a suceder, se daría por el contacto estrecho de los cuidadores de aves con heces o secreciones de aves enfermas”, aclaró el director del INS.



Por su parte, Franklyn Prieto, director de vigilancia en salud pública de al entidad, explicó que dentro de las acciones de vigilancia y control se han obtenido un total de 173 muestras de personas en contacto estrecho con aves y que han presentado síntomas respiratorios, descartando en la totalidad de los casos presencia de influenza aviar, tras conocerse los resultados de los análisis de laboratorio.

