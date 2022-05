A raíz de la noticia que ha circulado sobre el estudio de un posible caso de viruela del mono en Colombia por parte del INS, Martha Ospina, Directora del Instituto Nacional de Salud (INS), le dijo a EL TIEMPO que la entidad no está estudiando ningún caso todavía.



"En Colombia no hemos estudiado ningún caso. Un señor vino de España y conoció algunas ciudades aquí y al regresar a su país presentó un cuadro clínico característico, le hicieron sus exámenes y fue confirmado. En Colombia se verificó que el paciente traía un periodo de incubación de la enfermedad anterior a su estancia en el país", explicó la directora.



De acuerdo con lo que ha reportado el Instituto Nacional de Salud (INS) todavía no existen casos confirmados en Colombia de viruela del mono.



El país trabaja en el estudio y seguimiento de cualquier caso que cumpla con el perfil que ya ha sido definido en los lineamientos dados a las entidades prestadoras de servicios de salud.



Dado los rumores generados en la opinión pública, el INS dice que a pesar de no haber un diagnostico en el país, su obligación es la de hacer seguimiento. “Se mantiene el análisis de posibles contactos de dicho viajero, que como se dijo posiblemente venía con el virus en periodo de incubación, totalmente asintomático, y al regresar a su país presentó el cuadro clínico de la enfermedad y allí fue confirmado con viruela símica”, precisó la entidad en un comunicado.



Además, la entidad enfatiza en que todos los casos presentados en el mundo y en los lugares donde se han originado los brotes, presentan cuadros benignos, autolimitados (es decir que la enfermedad cumple su periodo de tiempo y el individuo inicia su recuperación) y sin complicaciones.



Esta enfermedad es un virus tipo POX que puede ser transmitido por muchos animales y los contagios que se presentan en humanos se dan específicamente cuando un humano ingresa al hábitat natural del animal.



Según el INS, es muy importante la detección a tiempo para cortar una cadena de transmisión. Cuando el virus llega a órganos del cuerpo humano como el cerebro o pulmones puede ocasionar la muerte, pero es más probable que se produzca una muerte en mil casos que en pocos casos.



En Colombia el trabajo se enfoca en afinar el Sistema de Vigilancia en Salud Pública.

El INS cuenta con el monitoreo reforzado de enfermedades o brotes que provocan sarpullidos o erupciones en la piel.



Además, la entidad también realizó un análisis de la situación con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y están construyendo un lineamiento de vigilancia para servicios de salud.



Por su lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó hoy que todavía no ha podido establecerse el foco y ruta de contagio del actual brote, del que espera que aparezcan más casos.



Su transmisión se produce a través del contacto con heridas, fluidos corporales, gotículas y material contaminado, y su periodo de incubación suele ser de seis a trece días, aunque puede llegar hasta las tres semanas.

