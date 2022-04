La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este miércoles 151 casos de salmonelosis vinculados al consumo de chocolate procedente de Bélgica, luego de un análisis genético realizado en Reino Unido.



El análisis detectó una vinculación entre la bacteria que causa la Salmonella, y una serie de chocolates que fueron distribuidos en 113 países, por lo que las autoridades sanitarias de cada país han empezado a retirar el producto del mercado.



Sin embargo, en Colombia el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) informó a los consumidores que, los productos sujetos de la alerta no son comercializados en territorio nacional.



Por esta razón, la entidad explico que no hay lugar al retiro del producto en el mercado colombiano. Lo anterior, se concluyó luego de adelantar las acciones de Inspección,

Vigilancia y Control (IVC) y con base en lo informado por Ferrero LADM y Food Satandars Agency- FSA, (agencia sanitaria del Reino Unido) al Instituto.



Los productos cobijados por la alerta emitida corresponden a Kinder Surprise 20 gr y 20 gr x 3, Kinder Mini Eggs 110 gr y 182 gr, Kinder Happy Moments 191 gr, Kinder Mix – Egg Hunt 186 gr, Kinder Surprisa Maxi, y Kinder Schokobons 200 gr, los cuales fueron producidos en la fábrica de Arlon, Bélgica, aclarando que Colombia no importa productos de chocolate Kinder de esta fábrica, involucrada en la alerta mundial por el brote de Salmonella.



En caso de cualquier duda, Ferrero pone a disposición el SAC - Servicio de Atención a Consumidores, a través de la línea gratuita 01 8000 919 826 para Colombia.

