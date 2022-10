El Ministerio de Salud y Protección Social aseguró que el caso de Parálisis Flácida Aguda (PFA), reportado en el Estado de Pará, Brasil, supuestamente atribuible a la vacuna OPV sigue siendo objeto de investigación y que el último caso de polio salvaje reportado en este país fue en 1989.



Adicionalmente, desde el 2012 con la introducción del esquema de vacunación de polio inactivado no se han presentado casos relacionados con la vacuna.



Sobre este caso particular, es importante anotar que en el mundo sólo hay dos países en los que circula el polio salvaje: Afganistán y Pakistán, lo que constituye un desafío para la erradicación del polio a nivel global.



En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lidera la Iniciativa Global para la Erradicación del Polio para el 2026, la cual contiene tres objetivos:



• Erradicar el polio, manteniendo la interrupción de la transmisión y eliminando los brotes de polio virus.



• Integrar la vacunación alcanzando coberturas por encima del 95%, asegurando la vigilancia en salud pública de Parálisis Flácida Aguda (PFA) en menores de 15 años y el retiro gradual de la vacuna oral de polio.



• Mantener la certificación de la erradicación en cada país.



Es importante resaltar que los dos casos presentados en la Región (Estados Unidos y Brasil) no son casos de polio salvaje, por lo que la estrategia de erradicación liderada por la OMS tiene como propósito mantener la región libre de estos casos.



En Colombia, el último caso registrado fue en 1991 en Arjona, Bolívar y desde 1994 la OMS/OPS certifica a Colombia y a la región de las Américas como zona libre de poliovirus salvaje.

