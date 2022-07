Hoy, con la realización de la Conectató Colombia, se materializó un esfuerzo del Ministerio de Salud y Protección Social por alcanzar la interoperabilidad de la historia clínica, lo que significa un avance importante en la salud digital.



Este es un hito en el sistema de salud porque representa la posibilidad de que los diferentes agentes del sistema intercambien datos básicos en salud de los pacientes, con el objetivo de alcanzar una mejor atención.



Así lo indicó el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Germán Escobar Morales, al señalar que, luego de unos iniciales bosquejos en 2015, “cuando la interoperabilidad de la historia clínica era un sueño y no se encontraba la forma técnica y jurídica”, hoy resulta un día trascendental en la salud digital en Colombia.



En aquel momento, indicó Escobar, “algunos departamentos lo iban haciendo

intuitivamente, pero no lográbamos conectar a todo el país”. Y añadió que en tal sentido, “la actual fecha resulta el cumplimiento de un sueño no sólo con el esfuerzo del Ministerio de Salud y Protección Social, sino además con el acompañamiento de la comunidad internacional, de los organismos multilaterales, así como de los diferentes actores del sistema de salud”.



De acuerdo con la cartera de salud un esfuerzo transcendental del ministro Fernando Ruiz Gómez, fue tener como meta la transformación digital del sector salud con la conexión de todas las historias clínicas del país.



“Posterior a la voluntad política, había que estructurar un marco regulatorio robusto, del cual se desprendieran los documentos y los elementos técnicos necesarios”, dijo Escobar, señalando que así nació una normatividad que establece un nuevo escenario de la salud digital y que es hoja de ruta para los próximos años.



Esta normatividad, cuenta con dos componentes: “una primera que hoy se materializa con el transporte de datos básicos de salud; y una segunda fase a mediano plazo en donde se puedan intercambiar datos más sofisticados como pueden ser imágenes diagnosticas”, explicó.

