El Ministerio de Salud en Colombia se reunió este mes para exponer la actual situación del dengue en el país y las acciones que se están tomando para controlar esta enfermedad producida por la picadura del mosquito Aedes aegypti.

Las cifras han empezado a generar alarma en varias de las principales ciudades del territorio. Durante la semana epidemiológica 27 (del 2 al 8 de julio) se notificaron 2.810 casos probables de dengue. Este indicador está compuesto por 1.674 casos reportados durante esta semana y 1.136 casos correspondientes a semanas anteriores.



En el acumulado del año se han registrado 54.789 casos de la enfermedad en el país. Sin embargo, de esta cifra, 30.691 casos (equivalente al 56 por ciento) no han presentado signos de alarma, por lo que las autoridades sanitarias se mantienen optimistas.



De acuerdo con el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, si bien lo que estamos viendo hasta el momento es normal en un año endémico, no se debe bajar la guardia y es necesario disminuir los riesgos.



Hasta el momento, todo apunta a que el sistema sanitario en Colombia tendría las facultades para contener el brote. El infectólogo y epidemiólogo Carlos Álvarez aseguró en una entrevista con EL TIEMPO que el país tiene la capacidad para soportar o sobrepasar este ciclo epidémico, más allá de las afectaciones que pueda tener la enfermedad a nivel comunitario o familiar.



“En realidad, dado que las hospitalizaciones no son la mayoría no creo que este pico epidémico conlleve a un colapso sanitario o algo por el estilo”, explicó.



Aunque la medida más importante de prevención es la eliminación de una gran parte de los criaderos de mosquitos en el ámbito domiciliario y peridomiciliario, existen otras medidas de prevención que han empezado a tomarse a nivel internacional.



Raman Velayudhan, director del Programa Mundial de Control de Enfermedades Tropicales de las Naciones Unidas (ONU), anunció que algunos antivirales ya están en fase de ensayo clínico. “Dos o tres de estos candidatos están superando los ensayos de fase dos y pasarán a la fase tres, lo cual es muy prometedor”, dijo.



El funcionario también destacó que algunas agencias reguladoras de medicamentos como la FDA en Estados Unidos han aprobado una vacuna para su uso en niños de 9 a 16 años con infección previa por el virus del dengue, confirmada por un laboratorio, y que vivan en áreas donde el dengue es endémico (común).



Por ahora, en Colombia, una medida de prevención eficaz es el diagnóstico oportuno de la enfermedad. Por este motivo, el plan de beneficios de salud incluye en su portafolio las pruebas antígenos NS1 para favorecer la labor clínica y el manejo del dengue como enfermedad grave en la salud pública del país.



Los ciudadanos pueden saber más sobre este beneficio a través de la plataforma POS Pópuli o en la página del Ministerio de Salud y Protección Social. Los médicos y el personal de las EPS están familiarizados con este procedimiento en caso de ser necesario.



Los expertos reiteran que la suma de acciones preventivas individuales y colectivas es lo que permitirá alcanzar una importante reducción poblacional del Aedes aegypti. La educación y concientización comunitaria resultan fundamentales a la hora de prevenir esta enfermedad.

