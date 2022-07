Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud y Protección Social, al participar del Executive Summit Himms, “Interoperabilidad y la agenda de transformación digital en salud”, expuso los logros y desafíos del país en ese sector alcanzados durante este gobierno.



De acuerdo con el ministro, en el caso de Colombia “tenemos un sistema de salud que hoy tiene una cobertura del 99,6 % de los colombianos, tienen un seguro de salud, que no es solo tener un asegurador, sino una garantía y un plan de beneficios, que cubre el 97 % de todos los procedimientos y el 92 % de los medicamentos”.



En ese sentido, recordó que este Gobierno recibió con el 67 % de procedimiento y el 60% de medicamentos. “Un sistema de salud que supo responder en la pandemia”, precisó el ministro.



Ruiz Gómez manifestó que “nuestro sistema tiene una limitación importante, es fragmentado y no se habla entre las instituciones, las organizaciones; por esa razón, el reto más importante es la transformación digital”.



Por ello, dijo, es imprescindible que se logre esa transformación para poder avanzar. “Esto implica necesariamente reconocer que la salud digital es el campo de conocimiento y el desarrollo del uso de tecnologías para mejorar la salud”.



El jefe de despacho destacó que esas nuevas tecnologías que están creciendo alrededor de la salud digital son esenciales para tener un sistema de salud moderno y resiliente.



Dos de ellas, precisó, pasan por la telesalud o la genómica, por ejemplo. En el caso de genómica, cuando empezó la pandemia no había un solo espacio para hacer genómica en Colombia, diferente al laboratorio del INS.



Por otra parte, en el caso de la telesalud, antes de pandemia se realizaban un millón de atenciones al mes y en la actualidad se está terminando con alrededor de 10 millones mensuales.



“Avanzar de manera sustancial en ubicar el paciente en el centro del sistema de salud, lo cual no será posible sin desarrollar planeación para que lleven al sector salud a ser transformado desde lo digital”, destacó Ruiz Gómez, como uno de los desafíos que se debe seguir encarando desde el sector.

Salud digital durante la pandemia

El ministro también revisó los avances de salud digital y pandemia. En este punto, destacó que se avanzó en la consolidación del certificado digital de vacunación, las pruebas PCR y de antígenos, Coronapp y la transformación de esta app en Minsalud Digital.



Por otra parte, se avanzó en analítica de datos para que el INS hiciera los modelos matemáticos que permitieran la anticipación de los efectos esperados de la pandemia.



De igual manera, mencionó que se han realizado 139 millones de teleorientaciones en salud, hay 221 prestadores de telemedicina y 4,2 % de los prestadores habilitados del país ofertan telemedicina y están en 370 municipios de Colombia. “Esto nos implica llevar y orientar la política de desarrollo digital”, reseñó.



Entre los retos, aparecen el desarrollo normativo ajustado tanto a las innovaciones como a realidad nacional, la generación de competencias digitales en equipos de salud y usuarios, seguridad digital y protección de datos personales, articulación público-privada e intersectorialidad (Sector TI/sector salud), entre otras.



“Todo esto ha implicado un reto grande. Esta tarea se deja abierta, pero no será de corto plazo. Tenemos un reto de conectar más de 10 mil instituciones, de las cuales cerca de mil son hospitales públicos”, precisó el jefe de la cartera de Salud.



De igual manera, destacó que “esto seguramente llevará años, pero debemos

asegurarnos de que Colombia sea el pionero en salud digital en la región. Colombia puede hacerlo, tenemos capacidad, hospitales con desarrollo grande y como sistema público tenemos que apoyar a todas las instituciones”.

