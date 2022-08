En el marco del Día Mundial del Nutricionista que se conmemora cada 11 de agosto, la Alianza Latinoamericana de Nutrición Responsable (ALANUR), organismo que agrupa a las cámaras y empresas líderes de suplementos e ingredientes alimenticios en la región, señala que actualmente existe un déficit importante de nutricionistas en América Latina.



(Siga leyendo: Tomates: estas son las calorias que tiene esta verdura)

De acuerdo con diversos estudios y encuestas de autoridades locales se han registrado cifras preocupantes como, por ejemplo, existen ocho nutricionistas por cada diez mil habitantes aproximadamente en los distintos países de la región, siendo Colombia el país con mayor escasez (1.92 nutricionistas por cada diez mil personas) y México el de menor escasez (24 nutricionistas por cada diez mil habitantes).

En Chile cuentan con 9.09 nutricionistas por cada diez mil habitantes , mientras que en Ecuador existen 5.2 nutricionistas por la misma cantidad de personas . Por otra parte, en Perú, según datos del Colegio de nutricionistas de Perú, existen 2.5 nutricionistas por cada diez mil habitantes.



(Le puede interesar: ¿Cuántas veces se debería masticar un alimento?)



El déficit de nutricionitas en Latinoamérica se vuelve relevante ya que, de acuerdo con cifras de la Organización Panamericana de la Salud, el 58 % de los adultos de América Latina padecen de obesidad o sobrepeso (360 millones de personas) , mientras que la OMS afirma que el 25% de la población mundial (190 millones de personas) tiene una deficiencia en micronutrientes como la vitamina D.



Por ello, la ALANUR hace un llamado importante a la población para consultar a estos profesionales de la salud de manera recurrente, con el objetivo de combatir los malos hábitos nutricionales presentes en la población de América Latina.



Los profesionales de la nutrición tienen bien identificados los distintos retos en los estilos de vida de las personas. “Debido al ritmo de vida que llevamos, a las cargas de trabajo, a las preocupaciones, los deberes, entre otros muchos factores, no cubrimos las necesidades nutrimentales adecuadas y se presentan alteraciones que derivan en padecimientos u otras situaciones negativas para la salud.



Es nuestra labor contribuir cada vez más no solo con las personas, sino con instituciones, autoridades y comunidad científica a crear estrategias o políticas públicas que permitan permear un modelo alimenticio que beneficie a la población en general, definitivamente todos debemos contribuir en mejorar la nutrición de América Latina”, señaló Claudia Manzano, Nutrióloga especialista en Ciencia y Tecnología de alimentos y Directora Ejecutiva en ILSI Nor-Andino.



La especialista agregó que la labor de un nutricionista es una profesión muy satisfactoria, y añadió que es fundamental prepararse y actualizarse constantemente con el objetivo de diseminar una cultura de alimentación y nutrición balanceada dentro de la población en la región.



Por otro lado, la deficiencia de micronutrientes es un problema de salud pública en crecimiento. Este no es un problema nuevo, ya que incluso la deficiencia de hierro, yodo y vitamina A es considerada como endémica.



Asimismo, se destacan datos como:



• La deficiencia de vitamina A es la principal causa de ceguera prevenible en países de bajos y medianos ingresos, y los niños y las mujeres embarazadas son particularmente susceptibles.



• La anemia por deficiencia de hierro es el trastorno nutricional más común en el mundo y afecta a casi dos mil millones de personas, en particular a mujeres embarazadas y niños en países en desarrollo.



• De acuerdo con un informe de la ONU, de las 2.300 millones de personas que sufrieron inseguridad alimentaria en el mundo en 2021, unas 268 millones viven en Latinoamérica y el Caribe.



“Entre los desafíos más grandes que tenemos como profesionales de la nutrición, está el adaptarse a los constantes cambios del entorno que inciden de manera directa en el comportamiento alimenticio de las personas. Hoy existen distintas ramas o áreas de la nutrición en las cuales nos tenemos que adentrar para poder contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, a través de mejores prácticas nutricionales”, señaló Abraham Wall, Doctor en Ciencias de la Nutrición Humana e Investigador en Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.



Además, la adopción de dietas no supervisadas por profesionales de la salud se convierte en un obstáculo más para obtener una ingesta adecuada de macro y micronutrientes. Por ello, el consumo responsable de suplementos alimenticios puede convertirse en una gran alternativa nutricional, pues pueden ser utilizados como la herramienta perfecta para ayudar a cubrir vacíos que nuestra dieta pueda tener.



(Le recomendamos leer: Pepino: ¿qué beneficios tiene para la salud?)



Los suplementos alimenticios son fuentes seguras, confiables y dosificadas para complementar la ingesta de micronutrientes y así favorecer la optimización de estados fisiológicos normales, productos que recurrentemente son bien aprovechados por los profesionales de la salud con el objetivo de equilibrar los déficits alimentarios en la población.

Más noticias de Salud

-Las propiedades milagrosas de los frutos secos







-Factores del organismo que intervienen a la hora de adelgazar