El Laboratorio Nacional de Genómica del Instituto Nacional de Salud (INS), ha sido designado por la Organización Panamericana de Salud (OPS) como centro colaborador y de referencia en la región. Esto quiere decir, que será el lugar en donde se analizarán las muestras de estudios especiales que realice la OPS/OMS en este continente.



Durante la inauguración del laboratorio, Martha Ospina, directora general del INS, reseñó el camino elegido por Colombia para implementar una estrategia de vigilancia genómica. La secuenciación genómica, como muchas otras capacidades tecnológicas en la pandemia, develó las grandes diferencias entre países y continentes.



En total, el INS obtuvo de diversas fuentes más de 30 mil millones, para inversión en reactivos, equipos y tecnologías de secuenciación de mayor rendimiento, entre otros insumos.



Al respecto, Ospina agradeció a las distintas entidades del gobierno nacional, el Ministerio de Salud, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y entidades beneficiarias, como el Club Rotary Internacional, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la empresa privada ANNAR, por sus distintas donaciones y aportes.



“No todos tenían la misma capacidad, ni la cantidad de recursos para invertir. Aunque al principio, la presión se centró en la cantidad o los volúmenes de secuencias que cada país reportaba a las bases mundiales de genómica. Colombia con recursos limitados priorizó una estrategia basada en la calidad de la información y el análisis oportuno de resultados”, mencionó la directora del INS.



Uno de los equipos más llamativos con los que cuenta este Laboratorio Nacional de Genómica es el microscopio confocal laser LSM 900 de Zeiss de última generación que permite generar imágenes confocales con una relación señal-ruido mejorada y superresolución.

El fortalecimiento de la vigilancia genómica en el país

Colombia se inclinó por una vigilancia mixta con dos componentes, una rutinaria y basada en la búsqueda intensiva de muestras, aplicando unos criterios previamente definidos; y la otra, basada en unos cortes transversales con un muestreo probabilístico. Combinadas permitieron al país contar con una mayor capacidad de identificar, a la fecha, más de 180 linajes en el territorio, con sus diferentes participaciones y mutaciones en las regiones.



La vigilancia genómica de microorganismos emergentes en el INS comienza en 2016, como estrategia de respuesta a la circulación simultánea en Colombia de varios virus, entre ellos los transmitidos por mosquitos (Arbovirus).



Estos virus representaban y representan un factor de riesgo y una amenaza para la salud pública en la región, a lo que se sumaba la presencia de otros virus emergentes, como el Mayaro y el Oropuche, cuyo impacto todavía no ha sido estimado. Gracias a esa primera fase de la vigilancia genómica de arbovirus, el país identificó los genotipos del dengue, chikungunya y Zika, así como la diversificación regional de linajes de estos virus en el país.



Luego, se inicia la preparación para la secuenciación del genoma completo de SARS-CoV-2 en Colombia que comienza el 23 de enero de 2020, cuando el Instituto Nacional de Salud inició una cooperación con entidades nacionales e internacionales para unir capacidades científicas y tecnológicas que resultaron en la definición de metodologías, la adquisición de equipos e insumos y por supuesto el fortalecimiento del personal científico de la Unidad de Secuenciación y Genómica del INS; todo esto, como preparación a la eventual llegada del SARS-CoV-2 al país.



Es así como luego de la confirmación del primer caso covid-19, el 6 de marzo de 2020, Colombia logra reportar a las bases mundiales (GISAID, GenBank), 21 días después, las primeras secuencias del genoma completo de pacientes colombianos infectados con el Sars-CoV-2.



Contar con la capacidad de hacer secuenciación genómica en diferentes regiones del país, se convirtió en una necesidad para la respuesta a la pandemia. Se da inicio al Programa Nacional de caracterización Genómica, en el que participan 21 entidades en Colombia que incluyen laboratorios de salud pública, universidades y centros de investigación y el Laboratorio Nacional de Genómica del INS, que acaba de convertirse en centro de referencia regional.



Posteriormente, se establece la vigilancia rutinaria de las variantes de interés y de preocupación del virus Sars-CoV-2 mediante estudios genómicos; y se monitorea la efectividad de los diferentes tipos de vacunas, mediante la evaluación de la respuesta vacunal en diferentes cohortes poblacionales en Colombia, como los trabajadores de salud.



En agosto de 2021 el linaje B.1.621 identificado por el equipo de investigadores del INS fue clasificado como variante de interés o VOI por la OMS y se le asignó la letra griega Mu como identificación de la variante. Este linaje se detectó en Colombia desde enero y circuló en 58 países del mundo con mayor presencia en Colombia, República Dominicana y Ecuador.



La vigilancia genómica en Colombia que lidera el INS permitió no solo su identificación sino también determinar que la variante Mu fue la más frecuente durante el tercer pico epidémico en Colombia. Esta clasificación es un hito importante que demuestra el gran nivel científico de la vigilancia genómica en Colombia.



El año 2021 se consolida como el año de la vigilancia genómica y el país emprende esa carrera a toda velocidad para identificar en lapsos muy cortos de tiempo la circulación de las numerosas variantes del Sars-CoV-2, su porcentaje de participación y su capacidad de determinar o modificar las dinámicas de propagación del virus.



De esta forma, luego de numerosas publicaciones científicas, el INS consolida su Laboratorio de Vigilancia Genómica y su programa nacional de caracterización que le han ganado la confianza y credibilidad para convertirse en centro de referencia regional de la OPS/OMS.

Necesitamos autonomía sanitaria

Sobre esta nueva designación para Colombia como referente regional de vigilancia genómica, el Ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, mencionó que "tenemos 21 laboratorios robustecidos de genómica gracias a trabajo colaborativo con universidades, centros investigación y laboratorios públicos y privados. Un esfuerzo importante en una sociedad en donde nos es difícil trabajar en equipo, superando individualismo”.



Al respecto, la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Colombia, Gina Tambini, sostuvo que “Colombia tiene la red genómica más sólida en las Américas. Hoy con la inauguración del Laboratorio Nacional de Genómica del Instituto estamos también designando este laboratorio como centro de referencia para las Américas”.



Por otro lado, Tito José Crissien Borrero, ministro de Ciencia, Tecnologia e Innovación, manifestó que "este proyecto contempla acciones de adecuación e infraestructura, dotación de equipos para investigación y vigilancia de agentes biológicos y adecuación de espacios para análisis y almacenamiento, principales necesidades del laboratorio del INS para fortalecer la prestación de los servicios requeridos por la población. Es así como este Laboratorio Nacional de Genómica, permite avanzar en la vigilancia genómica del Sars-CoV-2 y establece las bases necesarias para responder frente una introducción de nuevos agentes patógenos que amenacen a la salud humana generando evidencia científica para guiar la toma de decisiones en salud pública".



Finalmente, el ministro de salud resaltó que "la pandemia nos despertó. Nos hizo ser conscientes de la importancia de la soberanía y la seguridad sanitaria para un país que se consigue con inversión en ciencia y tecnología”.