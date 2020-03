Colombia ha entrado en fase de mitigación de la pandemia de covid-19

“Ya en este momento el índice de casos que tenemos sin nexo, frente a los registrados como importados o relacionados está en el 11%. Es decir, una de cada 10 de los infectados con el nuevo coronavirus identificados en Colombia no tienen un nexo epidemiológico, y como lo dijimos desde el principio con ese número significaría que estamos en etapa de mitigación, lo cual ya es un hecho”.

Con esas palabras el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, le informó al país el inicio de la fase de mitigación de la pandemia del nuevo coronavirus, menos de un mes después de registrarse el primer caso el pasado 6 de marzo.



Cabe recordar que a la fecha 115 personas del total de contagiadas no tienen un nexo epidemiológico claro, es decir que se desconoce la forma como contrajeron el virus.



No se trata de un hecho negativo, dijo el ministro, sino de una variación de un número, pero también indica que la estrategia debe ser “enfatizada a la población general y no solo el control y contención de casos de personas identificadas”.



El ministro explicó las medidas que Colombia ha tomado frente a la epidemia de covid-19 y los retos de próximas medidas según se presenten los casos en el país.

“El disparo de los casos depende mucho de las medidas y su efectividad. Hasta ahora hemos ido en un paso adecuado, no es para cantar victoria, pero hemos logrado niveles de contención y lleva a que la curva se aplane y permita atender a las personas en mejores condiciones”, señaló el ministro Ruiz Gómez explicando además que desde la cuarta semana de la epidemia “son los días complejos”.



La más difícil, si no se hiciera nada, señaló el jefe de la cartera de salud, sería a mediados de mayo. “Pero estamos viendo que no se nos ha disparado a los niveles que se podría si no se hubieran tomado las medidas”, agregó.

¿Qué significa la fase de mitigación?

Hernando Nieto, ex presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, explica que el principal fundamento de esta decisión está en que los casos sin nexo epidemiológico estaban por encima del 10 por ciento, lo que indica que ya hay una transmisión libre del virus en el país.



En ese sentido, es claro que se pueden poner a andar nuevas medidas con relación a los cambios en la dinámica de la epidemia. “Las medidas de aislamiento y distanciamiento tienen que mantenerse y fortalecerse y aumentar la capacidad de detección temprana de casos en poblaciones altamente vulnerables, como personas mayores de 70, con enfermedades crónicas o el personal de la salud”, aseguró.



Incluso, de acuerdo con el experto, no se debe descartar ampliar la cuarentena general por más tiempo o realizar cuarentenas periódicas intermitentes para minimizar el número de contagios y alivianar la carga para el sistema de salud.

Algunas cifras

Según los datos oficiales entregados por el Instituto Nacional de Salud (INS), la mitad de las muertes registradas hasta la fecha –siete de 14– están en el grupo de contagiados sin nexo epidemiológico o en estudio. Esto sin dejar de lado que algunos de ellos fueron diagnosticados después de fallecer.



Como también llama la atención de los expertos el hecho de que cerca de la tercera parte de los hospitalizados en unidades de cuidados intensivos también corresponda a personas de las cuales no se tiene claro cómo adquirieron el virus.

