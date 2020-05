18 nuevas muertes por coronavirus en Colombia; van 7.973 contagios

Este lunes 4 de mayo, el Ministerio de Salud presentó las últimas cifras del nuevo coronavirus en el país. El informe reportó 305 casos nuevos de contagios y 18 muertes. Con este reporte, la cifra de muertos asciende a 358.

Los casos nuevos corresponden a Bogotá (126), Amazonas (47), Valle del Cauca (37), Atlántico (27), Cartagena (18), Barranquilla (12), Boyacá (11), Chocó (8), Antioquia (5), Magdalena (3), Santa Marta (3), Bolívar (2), Cundinamarca (2), Casanare (1), Tolima (1), Huila (1) y Cauca (1).



Este lunes se realizaron 4.228 pruebas. Además, van 1.807 personas recuperadas.



Los datos de las personas fallecidas son:



- Hombre de 63 años en Unión Panamericana (Chocó). Comorbilidades: asma y fumador.

- Hombre de 77 años en Leticia. Comorbilidades: en estudio

- Hombre de 79 años en Leticia. Comorbilidades: en estudio.

- Mujer de 90 años en Cartagena. Comorbilidades: HTA.

- Hombre de 88 años en Cartagena. Comorbilidades: HTA, diabetes, miocardiopatía.

- Mujer de 41 años en Cartagena. Comorbilidades: HTA, asma.

- Mujer de 72 años en Manizales. Comorbilidades: HTA, cardiopatía isquémica, falla cardiaca crónica, diabetes.

- Hombre de 64 años en Buenaventura. Comorbilidades: VIH, Epoc, HTA.

- Mujer de 75 años en Tumaco (Nariño). Comorbilidades: HTA, insuficiencia renal crónica.

- Mujer de 68 años en Cali. Comorbilidades: Epoc y enfermedad cardiaca.

- Hombre de 41 años en Cali. Comorbilidades: HTA, diabetes, obesidad.

- Hombre de 60 años en Soledad (Atlántico). Sin comorbilidades.

- Hombre de 68 años en Bogotá. Comorbilidades: HTA.

- Mujer de 60 años en Bogotá. Comorbilidades: hipertensión arterial, diabetes.

- Mujer de 93 años en Bogotá. Comorbilidades: accidente cerebrovascular.

- Mujer de 80 años en Valledupar. Comorbilidades: cardiopatía isquémica.

- Hombre de 57 años en Leticia. Comorbilidades: tabaquismo

- Mujer de 62 años en Cartagena. Comorbilidades: HTA, diabetes, Epoc.

#ReporteCOVID19 🦠 Para este 4 de mayo, confirmamos en Colombia:



85 recuperados

305 nuevos casos y

18 fallecidos.



Así, las cifras totales son de:



1.807 pacientes recuperados

7.973 casos de COVID-19 y

358 muertes



Preguntas y respuestas sobre el coronavirus

¿De dónde viene el coronavirus?



Su primera aparición fue en un mercado de mariscos en Wuhan, una ciudad de 11 millones de habitantes en China. Los estudios de secuenciación genética han permitido establecer que los antepasados más cercanos del covid-19 fueron los hallados en murciélagos y un tipo de serpientes, lo que hace pensar que se formó un híbrido en un proceso similar al que se experimentó con el virus del Sars hace dos décadas. Sin embargo, aún se investiga el origen exacto y cómo se dio el salto para que lograra adaptarse en humanos.



¿De qué formas se contagia el virus y cuál es su curso?



Cómo el virus afecta las vías respiratorias, todas las secreciones que vengan de allí pueden trasmitirlo a otra persona. El estornudo, la tos, las flemas y las que se quedan en las manos y en las superficies húmedas pueden contenerlo y pasarlo a otra persona de manera directa. Hasta ahora se ha calculado que la capacidad de contagio del coronavirus es de entre 2 y 2,5 personas por cada infectado.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el periodo de incubación (tiempo entre ‎la infección y la aparición de los síntomas) varía ‎entre 1 y 12 días. Los expertos chinos han constatado que las personas contaminadas pero que no presentan síntomas graves tienen un tiempo de curación de unas dos semanas y los gravemente afectados se recuperan en un plazo de tres a seis semanas.



¿Cuánto tiempo vive el virus sobre las superficies?‎



Según la OMS, aún no se sabe cuánto tiempo vive el 2019-nCoV (nombre técnico del coronavirus) sobre las ‎superficies, si bien la información preliminar apunta a que puede ‎sobrevivir unas horas. Un simple desinfectante puede matarlo ‎e impedir que siga infectando. ‎Se sabe que los virus respiratorios tienden a vivir más tiempo en condiciones frías y húmedas y menos en ambientes cálidos.



¿Cuál es su porcentaje de mortalidad?

​

Según la OMS, se ha logrado determinar que en la ciudad china de Wuhan, lugar donde se originó la epidemia, la tasa de mortalidad ha sido hasta ahora de 2,4 por ciento, mientras que fuera de esa jurisdicción se reduce al 0,7 por ciento.



¿Quiénes son sus principales víctimas?

​

De momento, las personas mayores y las ‎que tienen dolencias preexistentes (como diabetes y cardiopatías) ‎parecen tener un mayor riesgo de presentar una forma grave de la ‎enfermedad. ‎En China, por ejemplo, aunque la mayoría de pacientes son de entre 30 y 69 años, el virus ha afectado a personas de todas las edades.



¿De qué depende que alguien sobreviva?



Para empezar, el covid-19 no es una enfermedad altamente mortal. Lo que se ha visto es que un buen número de personas pueden ser comprometidas por el virus sin que se den cuenta, porque no producen síntomas. Otro grupo mayoritario presenta síntomas similares a los de una gripa que prontamente se mejoran y un grupo más reducido puede enfrentarse a enfermedades pulmonares tipo neumonías más graves, de las cuales la mayoría se curan y un porcentaje muy escaso de estas últimas pueden fallecer (cerca del 3 por ciento dentro de China y 0,7 por ciento fuera de ese país).



Las personas más afectadas suelen ser las que se encuentran en los extremos de la vida (niños muy pequeños o ancianos), quienes padecen enfermedades crónicas o sufren alteraciones que comprometen sus defensas. Así que la posibilidad de sobrevivir es muy alta.



