Con 1,7 millones de dosis de Pfizer comienza vacunación en febrero

El Ministerio de Salud anunció que en febrero llegará el primer lote de 1,7 millones de vacunas de la farmacéutica Pfizer que servirán para que Colombia dé inicio a su vacunación en el próximo mes de febrero.



Enero será un mes de importantes preparativos frente a la vacunación del covid-19, y febrero, el del inicio de la vacunación, puntualizó el ministro Fernando Ruiz al explicar el plan que se tiene preparado para el 2021.



"En febrero vamos a tener el primer grupo de vacunas que va a ser el de Pfizer y que son 1,7 millones de biológicos. En enero estaremos trabajando en el alistamiento, todo el plan que hay que hacer con los entes territoriales para ubicar los sitios y preparar los puntos donde se va a hacer la vacunación", indicó el ministro.



Con este primer lote y de acuerdo con el plan ya diseñado, los primeros en vacunar son el personal médico "y continuaremos con personas mayores de 80 años. En el segundo grupo están los de 60 a 79 años y luego vendrán las personas con comorbilidades", explicó Ruiz.



Esta estrategia permitirá reducir la mortalidad, ya que el primer objetivo es lograr que las personas que tienen mayor riesgo de morir sean las personas que inicialmente sean vacunadas. Luego viene una segunda etapa en la que se busca vacunar a la población en general y en la que se incluyen las Fuerzas Militares, maestros y todas las personas que trabajan en el cuidado de otras personas, ya que estas también representan un riesgo, afirmó Ruiz.



"Todo este plan buscamos hacerlo en el 2021 y como ya anunciamos, no estaremos vacunando ni a los menores de 16 años ni a las mujeres embarazadas debido a que los estudios que hay sobre las vacunas, no cubren esas poblaciones de manera que no hay información suficiente para conocer el riesgo de esas personas", explicó el jefe de la cartera.



Sin embargo, añadió que en el transcurso del año entrante posiblemente aparecerán más estudios que darán mayor certeza para estos grupos poblacionales.

