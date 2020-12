Colombia, cerca de confirmar sus primeras vacunas contra el covid-19

Las reservas de presupuesto que hizo el Gobierno de Colombia en los últimos días despejaron el camino para la compra de las primeras vacunas de covid-19 y dejaron las negociaciones con dos proyectos, Oxford/AstraZeneca y Pfizer/BioNTech, en la recta final.

En concreto, el país tiene listos más de 200 millones de dólares -123 para la vacuna de Pfizer y 82 para la de Oxford- que servirían para comprar 20 millones de dosis. Si se tiene en cuenta que cada vacuna debe aplicarse en dos dosis estas servirían para vacunar a 10 millones de colombianos.



Cabe aclarar que por mecanismos bilaterales se está avanzando en la consecución de más dosis con otras farmacéuticas como Janssen, dos institutos chinos y un instituto indio, que también tienen proyectos adelantados.



En todo caso, hay indicios claros de que estos biológicos están listos para aterrizar en el país próximamente: por un lado, la definición específica de los presupuestos a través de las resoluciones del Ministerio de Hacienda; y por el otro la aprobación de licencias para uso de emergencia de la vacuna de Pfizer en otros países y la inminencia de que este proceso se cumpla con la de Oxford y AstraZeneca, que solicitaron permiso a las principales agencias regulatorias hace dos semanas.



Sin embargo, para eso se requiere que el Invima, que es la agencia regulatoria nacional, eche a andar por primera vez el mecanismo que permite aprobar el uso en condiciones de emergencia de productos en fases adelantadas de investigación, tal como se describe en un proyecto de decreto del Ministerio de Salud que será firmado en los próximos días y que reveló ayer este diario.



Si bien estas conversaciones se han desarrollado en marcos absolutos de confidencialidad, todos estos elementos permiten suponer que es cuestión de horas para que el Gobierno Nacional dé a conocer estos anuncios. De hecho, una de las dos negociaciones ya estaría cerrada.



En pie el mecanismo COVAX

La agencia de noticias Reuters reveló ayer que COVAX, el plan global para entregar vacunas covid-19 a los países más pobres impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se enfrenta a un riesgo “muy alto” de fracaso, lo que podría dejar a miles de millones de personas sin acceso a las vacunas hasta 2024, según documentos internos.



Sin embargo, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aclaró que Colombia no está entre los 92 países que requieren financiación para acceder a estas vacunas porque está en el grupo que se autofinancia. De hecho, el ministro afirmó que la Nación ya tiene compromisos contractuales con este mecanismo para recibir 20 millones de dosis que cubrirán a 10 millones de personas desde el 2021.



De esa forma, con estas tres fuentes, Colombia completaría el grupo de riesgo que estableció para recibir las primeras vacunas que lleguen: los trabajadores de la salud (800.000 personas), mayores de 60 años (6,8 millones de personas) y población con comorbilidades como hipertensión, diabetes, enfermedades cardíacas y con deficiencias renales (6,4 millones de personas).



Tal como ha dicho el Gobierno, esta campaña de vacunación sin precedentes comenzaría en el país en el primer trimestre del 2021.

Las vacunas

La vacuna de Pfizer y BioNTech ya fue aprobada en Estados Unidos y el Reino Unido, donde ya comenzó a aplicarse masivamente luego de publicar los resultados de sus ensayos en una revista científica. La de Oxford y AstraZeneca está en la fila de las aprobaciones, pero ya hizo públicos sus datos y mostró ser eficaz y segura.



Tienen varias diferencias. La vacuna BNT162b2 de Pfizer y BioNTech, según los datos analizados, tiene una eficacia del 95 por ciento que se alcanza después de la aplicación de dos dosis de 30 microgramos, con 21 días de diferencia.



Como esta vacuna está basada en un trozo sintético de material genético del virus (mARN) que provoca reacciones de defensa en el organismo humano, este se descompone si no se mantiene refrigerado a temperaturas inferiores a menos 70 grados centígrados, lo que requiere de una logística descomunal nunca antes desplegada para su transporte y almacenamiento.



Mientras, la vacuna AZD1222 contra la covid-19 desarrollada por la universidad y el laboratorio británicos tiene unos niveles de seguridad aceptables y es eficaz. El equipo de Oxford constató que su vacuna, administrada en dos dosis (preparatoria y de refuerzo), es efectiva en una media del 70 por ciento, si bien la variación en la cantidad de cada dosis incide en el resultado. Así, cuando se administra media dosis seguida de una dosis completa, el nivel de eficacia de la vacuna asciende al 90 por ciento y desciende al 62 por ciento cuando los voluntarios reciben dos dosis enteras del preparado.



La AZD1222 fue elaborada a partir de la modificación genética de un virus común de resfriado que afecta a chimpancés, pero que no causa enfermedades en humanos y es capaz de expresar la proteína S del SARS-CoV-2, el coronavirus que provoca la covid-19.



En esencia, esta vacuna está basada en la plataforma vectorial-viral que utiliza un virus de diseño para transportar genes del coronavirus y producir reacciones de defensa en el cuerpo. En este caso se ha tomado un adenovirus de chimpancé llamado ChAvOx1, que al probarse en humanos ha resultado efectivo en términos de protección en personas mayores de 18 años.



Este proyecto tiene la gran ventaja de utilizar una tecnología más tradicional que sus competidoras, lo que la hace menos costosa y más fácil de almacenar y transportar, ya que no necesita ser conservada a muy baja temperatura: se puede guardar al menos seis meses refrigerada entre 2 ºC y 8 ºC, precisó el equipo británico.

UNIDAD DE SALUD