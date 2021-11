Según Minsalud, Colombia está cerca de aplicar el 70% de primeras dosis

El avance del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 es positivo y así se evidencia en los promedios diarios de aplicación de vacunas de las últimas semanas, con más de 400 mil dosis diarias aplicadas, lo que permitirá tener, entre hoy y mañana, el 70 % de la población vacunada con primeras dosis.



Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención valoró el esfuerzo realizado por las entidades territoriales y los equipos vacunadores y también hizo un llamado a la ciudadanía para ir a los puntos de vacunación.



Recordó que hay que buscar a 14 millones de colombianos que no se han vacunado. “14 millones de colombianos que no han accedió a la vacunación ni siquiera con una dosis, ese es el universo de delta”, advirtió Bermont.



En cuanto a los avances, señaló que es del 68,4 % en primeras dosis y dosis únicas de la población total y 47,2 % de esquemas completos o únicas dosis, teniendo en cuenta que el universo de la población total es 51.049.498.



"Necesitamos que la meta suba por lo menos al 90 % de la población colombiana. Que estas buenas cifras no nos desconcentren”, recomendó el funcionario.



En ese sentido, aseguró que diciembre plantea desafíos, teniendo en cuenta que ya hay un antecedente con el segundo pico. Por otra parte, destacó que se han aplicados, en primeras dosis, 164.577 dosis a gestantes, 236.505 dosis a migrantes, 1.942.877 dosis a niños y 1.077.206 dosis adicionales o de refuerzo.



¿Cómo va el avance de vacunación por edad?



Por edad, el director de Promoción y Prevención precisó que en 7 años y más el avance es del 96,4 % en primeras o únicas dosis; 91,8 % en segundas o dosis únicas y 24,8 % de refuerzos; en 50 a 69 años, 85,4 % en primeras o únicas dosis; 76,8 % en completos o únicas dosis y 7,4 % de refuerzos. De 30 a 39 años, 85,7 % en primeras o únicas dosis, 63,4 % en segundas o dosis únicas y 4,6 % en refuerzos; de 12 a 29 años, 64,8 % en primeras o únicas dosis, 33,8 % en segundas o dosis únicas y 4,4 % en refuerzos y de 3

a 11 años, 26,3 % en primeras dosis.



“El 28 de noviembre empiezan las segundas dosis de este grupo de 3 a 11 años”, recordó Bermont, para que las madres, padres y tutores lo tengan en cuenta y acudan a los puntos de vacunación con los menores de edad de este grupo poblacional.



De igual manera, el funcionario presentó los avances tanto en primeras como esquemas completos por ciudades departamentos. "Los territorios deben revisar las estrategias", recomendó Bermont. Y agregó que en zonas que están rezagadas, “entendemos la dinámica de estos territorios, coincide con las zonas con mayor dispersión, inseguridad (entre otras), pero debemos enfocar las estrategias”.

