El magnesio es un mineral natural necesario para más de 300 reacciones bioquímicas en el cuerpo, principalmente para la función muscular y nerviosa, la regulación de los niveles de azúcar y presión sanguínea, y la producción de proteínas, según el National Institute of Health.



Hay investigaciones en curso sobre el papel del magnesio en la prevención y manejo de trastornos como presión arterial alta, enfermedades cardíacas y diabetes.



Por todo ello, existen en el mercado complementos dietéticos de magnesio, entre los cuales destaca el cloruro de magnesio, una sal de este mineral que incluye cloro y que se absorbe mejor que otros complementos.

De acuerdo con Judith Torrell, dietista y asesora nutricional de Mapfre, el cloruro de magnesio es un complemento alimenticio (no un suplemento como se acostumbra a denominar) de fácil absorción que puede ser útil para:



- Aliviar la acidez de estómago.

- Ayudar a la digestión.

- Mejorar el estreñimiento.

- Mejorar la densidad ósea.

El cloruro de magnesio tiene beneficios para los huesos y músculos. Foto: iStock

Sin embargo, hay investigaciones que apuntan al cloruro de magnesio como un componente crucial para el tratamiento de ciertas enfermedades.



El portal especializado Verywell Health analizó varios estudios publicados en revistas indexadas y destacó los resultados sobre su impacto en varias dolencias.



Por ejemplo, en un ensayo publicado en Diabetes and Metabolism, los investigadores observaron una fuerte correlación entre la diabetes de tipo 2 y la carencia de magnesio.



En un grupo experimental el 50,8 % mejoró sus niveles de glucosa, frente al 7 % al que le dieron un placebo.



Aun así, la Asociación Americana de Diabetes no recomienda la administración rutinaria de suplementos de magnesio a todas las personas con diabetes, especialmente a aquellas que no tienen una deficiencia de magnesio.

Hipertensión arterial

Algunas personas con hipertensión (tensión arterial alta) toman suplementos de magnesio para reducirla, aunque algunas investigaciones apoyan esta teoría, el efecto suele ser pequeño.



Las pruebas de varios ensayos realizados en casi 3.000 personas no son concluyentes y se requiere más investigación.

Osteoporosis

El magnesio interviene en la formación de los huesos y por lo tanto se recurre a él frente a cualquier deficiencia como la osteoporosis.



"Alrededor del 60 % del magnesio del cuerpo se almacena en los huesos", menciona Verywell Health.



Sin embargo, los estudios han descubierto que tanto las concentraciones bajas como las altas de magnesio pueden tener un impacto negativo en los huesos. Por eso, los investigadores consideran que mantener un equilibrio correcto es clave para la salud ósea.

Migrañas

Las mujeres suelen verse más afectadas por las migrañas, según se ha documentado. Foto: iStock

En un ensayo aleatorizado del 2015, los investigadores evaluaron el magnesio, la vitamina B12 y la Q10 como tratamiento de la migraña.



El estudio asignó aleatoriamente a 130 participantes que experimentaban tres o más migrañas al mes a un grupo de control o placebo. Durante tres meses, el grupo de control recibió un suplemento diario que incluye magnesio.



Después de tres meses, el grupo de control redujo su frecuencia de migrañas de 6,2 días al mes a 4,4 días, en comparación con el grupo placebo.



Así llegaron a la conclusión de que el magnesio era probablemente una terapia eficaz para prevenir las migrañas.

En cualquier caso se debe tener en cuenta el límite máximo de magnesio proveniente de complementos dietéticos y medicamentos.



Torrell señala en su blog de Salud Mapfre que "un elevado consumo puede causar diarreas, náuseas, cólicos estomacales, incluso, alteraciones cardíacas o paro cardíaco".



Y añadió que se deben tener en cuenta los medicamentos para evitar mezclas que dificultan la absorción del magnesio.

Recomendaciones a la hora de consumirlo

Este mineral está presente en muchos alimentos como las legumbres, nueces, semillas, hortalizas de hoja verde, cereales y lácteos. Sin embargo, ciertas patologías o una alimentación deficiente pueden provocar un déficit.



Se recomienda una ingesta diaria de 420 mg de magnesio en hombres y 320 mg en mujeres, como contempla el portal Medline Plus.



Los síntomas del déficit suelen ser:



- Pérdida del apetito

- Náuseas

- Vómitos

- Fatiga

- Entumecimiento

- Hormigueo

- Calambres musculares

- Convulsiones

- Cambios de personalidad en casos extremos

Las personas que sufren de enfermedad neuromuscular, como la miastenia grave o insuficiencia renal, no deben tomar el cloruro de magnesio.



Recuerde que la ingesta de suplementos solo debe hacerse bajo recomendación de un profesional de la salud.

