Recientemente, un reto viral en TikTok que consistió en tomar clonazepam causó la intoxicación de siete estudiantes de una escuela en la ciudad de Veracruz, México. El reto lo gana quien se demore más en quedarse dormido, ya que el efecto de este fármaco es producir sueño. En este caso no hubo un ganador.

Los directivos de la escuela les encontraron a los estudiantes 30 pastillas de clonazepam.



Por fortuna, este hecho no tuvo consecuencias fatales, pero puso sobre el tapete nuevamente el riesgo que significa tomar clonazepam sin prescripción médica.

Qué es el clonazepam y para qué sirve

El clonazepam, según Medlineplus, es un medicamento que se utiliza solo o en combinación con otros para controlar ciertos tipos de convulsiones. También se emplea para aliviar los ataques de pánico (repentinos e inesperados de miedo extremo y preocupación por estos ataques). El clonazepam pertenece a una clase de medicamentos llamados benzodiacepinas. Su acción consiste en reducir la actividad eléctrica anormal en el cerebro.



Este medicamento también se usa para tratar los síntomas de la acatisia (intranquilidad y necesidad de moverse constantemente) que puede producirse como un efecto secundario del tratamiento con medicamentos antipsicóticos (medicamentos para la enfermedad mental) y para tratar reacciones catatónicas agudas (estado en el que una persona no se mueve ni habla en absoluto, o se mueve o habla en forma anormal).



La presentación del clonazepam es en tabletas y tabletas de desintegración oral (tabletas que se disuelven rápidamente en la boca) para administrarse por vía oral. Por lo general, se toma de una a tres veces al día, con o sin alimentos. Es importante tomarlo aproximadamente a la misma hora todos los días y seguir atentamente las instrucciones que se encuentran en la etiqueta de la caja. Se recomienda pedirle al médico que le explique lo que no comprenda acerca de este medicamento.

¿Cuáles son los efectos secundarios del clonazepam?

El clonazepam puede provocar los siguientes efectos secundarios. Si uno de esos efectos es grave o no desaparece debe consultar al médico:



Somnolencia, mareos, pérdida del equilibrio, problemas con la coordinación dificultad para pensar o recordar, aumento en la producción de saliva, dolor muscular o de articulaciones, micción frecuente, visión borrosa y cambios en el deseo o capacidad sexual.

Efectos secundarios graves

De acuerdo con Medlineplus, algunos efectos secundarios de tomar clonazepam pueden ser graves y es necesario consultar inmediatamente al médico.



Son los siguientes: sarpullido, urticaria, inflamación de los ojos, el rostro, los labios, la lengua o la garganta, dificultad para respirar o tragar, ronquera y dificultad para respirar.



Los síntomas de una sobredosis con clonazepam son: somnolencia, confusión y coma (pérdida del conocimiento por un periodo de tiempo).



