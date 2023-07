El tamaño y forma del clítoris varía de una mujer a otra, al igual que ocurre con otras características físicas y genitales, de igual manera, es importante destacar que no existe un tamaño estándar, que se pueda catalogar como ‘normal’ o ‘habitual’ en el tamaño del clítoris.

Reciba en su WhatsApp, gratis, las noticias de Salud y Bienestar de EL TIEMPO

Expertos en ginecología indican que cada cuerpo es único y las diferencias anatómicas son normales y saludables, por lo que es habitual encontrar variaciones en el tamaño del clítoris por factores genéticos, hormonales o de desarrollo natural.

También puede leer: ¿Tiene problemas de sexo? Esta experiencia le ayudará a revivir el deseo

Recientemente, la Escuela Maternidad Assis Chateaubriand, unida al Complejo Hospitalario de la Universidad Federal de Ceará, de Brasil, realizó dos cirugías clitoroplastias, con el objetivo de corregir el tamaño del clítoris.



La BBC News de Brasil habló con una de las pacientes a la que llamó María* con el fin de proteger su identidad, y ella contó su historia.



La mujer aseguró que ella se encontraba en un tratamiento hormonal en el centro médico desde 2021, cuando empezó a notar un tamaño anormal de su clítoris, especialmente cuando sostenía relaciones sentimentales, por lo que decidió reportar la anomalía con el personal encargado del proceso médico.



“Cuando empecé a tener relaciones, a los 18 años, noté que mi clítoris se hinchaba fuera de lo común. Y eso era algo que me molestaba mucho”, aseguró la mujer al medio de comunicación.

Le puede interesar: ¿Cómo prevenir el cáncer de vagina y cuáles son sus síntomas?

Por lo anterior, María* aseguró que decidió acudir al ginecólogo a una consulta de rutina, le preguntó si existía alguna posibilidad de reducir el tamaño del órgano, ya que por varios años sufría de incomodidad en el momento de las relaciones por el crecimiento del clítoris.



La BBC News Brasil, reseñó los médicos de la Escuela Maternidad Assis Chateaubriand, indicaron que María* sufre de una condición genética que provocó una hipertrofia o un crecimiento anormal del clítoris.



El Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos destaca que el tamaño del clítoris no está asociado con un aumento o disminución de la sensibilidad sexual o placer.



“Diariamente, el órgano no me molestaba, lo sentía normal, pero durante las relaciones sexuales, lo miraba y pensaba que no era normal. Por eso quería reducirlo", explicó María* a la BBC, asegurando que su pareja nunca mostró ningún tipo de malestar con la situación.

Facebook Twitter Linkedin

Varios especialistas coinciden en que la vagina no pierde elasticidad al mantener relaciones sexuales. Foto: iStock

Tras un tratamiento y los procedimientos médicos, en diciembre de 2022 se realizó la cirugía clitoroplastia para reducir el tamaño del órgano, tras la operación María* le contó a la BBC Brasil que: “la operación salió muy bien y mi recuperación va excelente. Ahora me siento una mujer completa, porque para mí antes no era normal. Para muchas personas esto es solo un pequeño problema, pero para quienes viven con esto es difícil”.

¿Qué es una cirugía clitoroplastia?



Una cirugía de clitoromegalia es un procedimiento médico, que se realiza para reducir el tamaño del clítoris, en casos en el que su agrandamiento cause molestias o afecte la calidad de vida del paciente.



La cirugía de clitoromegalia se lleva a cabo generalmente en mujeres que experimentan dificultades para usar ropa ajustada, practicar deportes o tener relaciones sexuales debido al tamaño excesivo del órgano.



El procedimiento quirúrgico varía según el caso y las necesidades del paciente. Puede implicar la reducción del tejido del clítoris para disminuir su tamaño, preservando al mismo tiempo su función y sensibilidad. La cirugía se realiza bajo anestesia general y requiere un equipo médico especializado.

Lea también: Cómo tratar el vaginismo, que puede producir intenso dolor al tener sexo

Es importante destacar que la cirugía de clitoromegalia es un procedimiento delicado y que solo se recomienda en casos específicos y cuando el agrandamiento del clítoris causa molestias o dificultades significativas. Cada situación es única y se debe evaluar cuidadosamente junto con un equipo médico especializado.



Es fundamental consultar con un ginecólogo o especialista en cirugía reconstructiva o cirugía plástica para obtener información y evaluación individualizada sobre la cirugía de clitoromegalia. El médico especializado podrá proporcionar detalles específicos sobre el procedimiento, los riesgos y los resultados esperados basados ​​en el caso particular de cada paciente.

¿Qué impacto tiene en nuestra salud la falta de actividad sexual?

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO