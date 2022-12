La clindamicina, según el portal web ‘Medlineplus’, se usa para tratar ciertos tipos de infecciones bacterianas en los pulmones, la piel, la sangre, los órganos reproductivos de la mujer, así como los órganos internos. Este medicamento pertenece a una clase de antibióticos llamados lincomicina.

Este fármaco tiene como función retardar o detener el crecimiento de las bacterias. Es importante resaltar, que la clindamicina no funciona para combatir resfriados, influenza u otras infecciones virales.



Antes de tomar este medicamento se recomienda asistir a un médico, pues tomar antibióticos cuando no es necesario aumenta el riesgo de contraer una infección o que esta se resista al tratamiento más adelante.



(No deje de leer: Beneficios de consumir calabaza, un alimento rico en vitaminas).

¿Cómo se debe consumir este medicamento?

Según el mismo portal, la clindamicina se puede consumir en cápsula o en solución líquida y por lo general se toma de tres a cuatro veces al día, dependiendo de las indicaciones del médico o el farmacéutico. Asimismo, la duración del tratamiento depende del tipo de infección que tenga o que tan bien su cuerpo responde al medicamento. Es necesario, que se tome este antibiótico todos los días a la misma hora.



Es importante que siga las instrucciones que se encuentran en la receta médica o según lo que le haya explicado el profesional de la salud. Si tiene alguna duda pídale a su médico que le explique cualquier parte que no comprenda. Es necesario que se tome la cantidad exacta que le indicaron, pues si deja este medicamento muy pronto u omite dosis puede que la infección no se trate por completo o que las bacterias se vuelvan resistentes a los antibióticos.



Por otro lado, este medicamento también puede ser inyectado por vía intravenosa en el hospital.



(Le puede interesar: Consumir berenjena puede ayudar a controlar el colesterol alto).

Facebook Twitter Linkedin

Tomar antibióticos cuando no es necesario aumenta el riesgo de contraer una infección o que esta se resista al tratamiento más adelante. Foto: iStock

Efectos secundarios

Uno de los efectos secundarios más comunes de la clindamicina es la diarrea. Este medicamento puede alterar la composición bacteriana del colon y causar crecimiento excesivo de la bacteria Clostridium difficile, según explica el portal ‘Medical News Today’.



Otros posibles efectos secundarios podrían ser: dolor abdominal, irritación del esófago, náusea, vómitos, reacciones alérgicas cutáneas, reacciones alérgicas graves, inflamación de la vagina, acumulación de líquido debajo de la piel, dificultad en la función hepática y dificultad en la función renal.



(Lea también: Uchuva: su alto contenido de vitaminas tiene beneficios para el cuerpo).



Si llega a experimentar uno o más de estos síntomas, consulte a su médico. Puede que con el tiempo algunos de estos efectos secundarios persistan o empeoren, por esta razón es importante que acuda a su doctor.

Más noticias

¿Los mocos podrían prevenir el cólera?

Omeprazol: ¿para qué sirve el medicamento y cuáles son sus efectos secundarios?

Causas y síntomas de la peritonitis, enfermedad que puede ser mortal

Conozca cuáles son los analgésicos apropiados para el dolor de muela

TENDENCIAS EL TIEMPO