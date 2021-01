Ocho claves para desactivar las excusas a la hora de hacer ejercicio

Excusa N.° 2: ¡Tengo dolores musculares!

“Después de entrenar vas a tener “agujetas” (dolor muscular), sobre todo si hace mucho tiempo que no practicas deporte, pero las ‘agujetas’ no son malas: ese dolor indica cambio, te dice que has hecho bien el entrenamiento y que tu cuerpo ha empezado a mejorar”, señala Escolà, añadiendo que “el mejor remedio para esa molestia es… ¡Más ejercicio!”.