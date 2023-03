En redes sociales nos podemos encontrar con muchos consejos de belleza y rejuvenecimiento, dado que son muchas las personas que se preocupan por su imagen no solo a corto sino a largo plazo.



Entre todo este contenido, se ha destacado el doctor Gerald Imber, un cirujano plástico veterano y de renombre mundial que se presenta en Tik Tok como un “experto en antienvejecimiento” que trabaja en Nueva York.

Hace algunos días, Imber compartió un video que se volvió viral, en el que explicaba cuál sería ese ejercicio que hace envejecer a las personas más rápido. El clip suma más de 129 mil ‘me gusta’, cerca de 5 mil comentarios y unas 2,4 millones de vistas en la red social china.



En el video, el cirujano plástico comenzó su video asegurando que estaba hablando de cosas que previenen el envejecimiento y otras que lo aceleran: “La mitad de mis pacientes me aman por esto y la otra mitad, me odian”, aseguró.



En cuanto a ese ejercicio que le haría envejecer más rápido, Imber aseguró que sería correr. Según el doctor, está perfectamente bien salir a trotar todos los días un poco o algunas millas ciertos días a la semana, pero no recomienda excederse y correr todos los días largas distancias. “¿Alguna vez has visto a un corredor de larga distancia que no tuviera una cara demacrada y vieja?”, agregó.



El cirujano explicó que esto no solo le pasará factura en los rasgos de su rostro sino en otras partes del cuerpo, como las rodillas, los tobillos y la espalda.



“Entonces, si quieres correr un poco, los aeróbicos son fantásticos, pero sin impacto o de bajo impacto son realmente la manera de hacer ejercicio”, recalcó el médico tratado de aclarar que es bueno el ejercicio pero, como todo, debe hacerse con moderación.

La ‘cara de corredor’

A lo que estaría haciendo referencia Imber es a la llamada ‘cara de corredor’, que en efecto se caracteriza por las mejillas caídas, surcos nasogenianos marcados, manchas y resequedad en la piel.



Casi todos los corredores profesionales aparentan más edad de la que tienen. Foto: iStock

“Al perder grasa a nivel abdominal o en las piernas, también nuestra cara adelgaza y puede llegar a verse más demacrada con el paso del tiempo”, aseguró la doctora Paula Rosso, médico estético, para la revista ¡Hola!



De hecho, la experta asegura que este tipo de entrenamiento le puede provocar flacidez en las mejillas por el impacto repetido contra el suelo y envejecimiento prematuro, dado que la piel debe afrontar largas exposiciones al sol, el viento, el frío y la contaminación si se ejercita al aire libre.



“Casi todos los corredores profesionales aparentan más edad de la que tienen”, asegura Rosso, coincidiendo con Imber.



Para evitar, o al menos disminuir estos efectos, recomiendan llevar una dieta saludable, no salir sin protección solar y, de ser necesario, realizarse un mesoterapia virtual facial, radiofrecuencia e introducir en la alimentación antioxidantes, que reducen las arrugas e iluminan la piel, según señalaron expertos en la citada revista.

