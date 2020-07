Las cinco claves a tener en cuenta a la hora de una cirugía plástica

Las frecuentes complicaciones derivadas de procedimientos estéticos y de cirugía plástica, muchas veces realizados por personas no idóneas y en lugares no habilitados, exige recordar las pautas que debe seguir de manera rigurosa toda persona que decida realizarse un procedimiento de estas características.



De acuerdo con Ernesto Barbosa, presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, la revisión exhaustiva de las condiciones personales, el estado de salud, la necesidad del procedimiento, además de la revisión a profundidad de las características de las acreditaciones profesionales de quienes lo van a realizar, si bien pueden retardar un poco la llevada a cabo de las intervenciones, generan tranquilidad y desembocan en seguridad.



En ese sentido, Barbosa plantea los cinco puntos que no pueden pasarse por alto en estos casos:

1. Certificación del profesional

El médico siempre debe ser un especialista debidamente registrado ante el Ministerio de Salud y las Secretarías de Salud, lo cual se puede revisar a través de la Plataforma de Registro del Talento Humano en Salud (RETHUS). También en las páginas de las sociedades científicas, entre ellas la de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica: www.cirugíaplástica.org.co.



En caso que los médicos que ofrecen los servicios no estén registrados y debidamente calificados por estas agremiaciones, hay que dudar de su idoneidad y en caso extremo ponerlo en conocimiento de las autoridades de salud.

2. Habilitación de la clínica

Todas las entidades de salud donde se realizan estos procedimientos deben contar con un certificado de habilitación por parte de la secretaría de salud correspondiente. Dicho documento debe estar visible en el lugar y disponible para quienes lo soliciten. De no tenerlo o no presentarlo, dicho lugar no tiene la capacidad, ni está autorizado para ofertar ningún procedimiento.



También hay que rechazar intervenciones que se realicen en lugares diferentes a entidades de salud como casas particulares, salones de belleza o gimnasios.

3. Antecedentes

Es importante revisar la trayectoria del médico y del equipo que realizará el procedimiento, lo mismo que del lugar. En caso de que existan sanciones confirmadas de cualquier índole, se sugiere aclarar la situación antes de tomar una decisión. Esto requiere revisar a través de testimonios o con las autoridades de salud en caso de cualquier inquietud.

4. Pertinencia

Hay que evitar procedimientos y cirugías innecesarias o que pongan en riesgo el estado de salud. Aquí siempre hay que exigir la realización de exámenes previos de carácter general o con especialistas específicos para determinar las condiciones y evitar complicaciones. Si estos análisis no se realizan lo indicado es no aceptar el procedimiento

5. Dude siempre

Deben evitarse promociones, ofertas de resultados mágicos, opiniones sobre recuperaciones rápidas y divulgaciones masivas por redes sociales con testimonios frágiles y sin soporte técnico o científico. Esto exige informarse, documentarse bien y en caso de duda, abstenerse.

