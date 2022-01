Las cirugías plásticas y los tratamientos estéticos realizados por cirujanos plásticos faciales no son un tema equiparable a una limpieza facial o una visita a la peluquería. Estos procedimientos tienen protocolos, requisitos y recomendaciones específicas y en ese sentido, se deben cumplir todos los requisitos de salud y de salubridad.



Colombia es el cuarto país del mundo en el que se realizan más cirugías estéticas según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, ISAPS, siendo así un destino llamativo para el turismo médico, en particular, para los extranjeros que desean realizarse alguna operación cosmética.



Sin embargo, los riesgos de no estar bien informado y realizarse cirugías estéticas puede llegar a causar graves consecuencias para la salud.



Cuando se toma la decisión de realizarse un cirugía estética es importante no compararse con otros cuerpos o idealizarlos.

Esto se debe practicar con responsabilidad del paciente y el cirujano, de no hacerlo así puede tener un resultado fatal para la salud. Incluso la mayoría de afectados por malos resultados en intervenciones quirúrgicas se encuentran entre los 20 y 30 años de edad, de acuerdo con el Instituto de Medicina Legal de Colombia.



De este modo, los pacientes de cirugías plásticas pueden estar corriendo riesgos innecesarios al no investigar a profundidad los lugares en los que se van a operar y los especialistas en los cuales van a confiar su cara y su cuerpo. Puesto que no preocuparse por lo que es sano para su cuerpo o no conocer la experticia del cirujano plástico puede causar graves consecuencias.



De acuerdo con Gilberto Dániel Ramírez, cirujano plástico, dichos procedimientos en general son seguros si se hacen con los debidos cuidados, es decir, con una buena historia clínica, exámenes de pre-anestesia y en un lugar adecuado para estos procedimientos, quien agrega que se debe tener en cuenta que cada cirugía plástica que se realiza está diseñado a la morfología de cada paciente, no se debe someter la salud por encima de una belleza idealizada.



"Recuerde que el éxito y el fracaso de una cirugía plástica depende de una correcta evaluación médica, realizarse los exámenes médicos y de ciertas medidas que solo los profesionales debidamente calificados pueden garantizar para tener una cirugía exitosa", remata el experto

Recomendaciones previas a practicarse cualquier procedimiento quirúrgico

1. Elegir un cirujano con el perfil profesional correcto, según el procedimiento que se desee realizar.

Cada cirugía plástica que se realiza está diseñado a la morfología de cada paciente, no se debe someter la salud por encima de una belleza idealizada. Foto: Clínica de Cirugías Plásticas la Castellana

2. Verificar que el cirujano esté acreditado por una institución académica de prestigio.



3. En el caso de los procedimientos en el rostro es recomendable que el profesional

esté adscrito a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva.



4. Practicarse los exámenes previos y atender todas las recomendaciones.



5. Comprobar que la clínica cumple todos los requisitos exigidos por la Secretaría de Salud.

6. El cirujano plástico debe dar indicaciones precisas del procedimiento que se va a realizar.



7. Se debe verificar la calidad de los materiales que se van a utilizar y que estén aprobados oficialmente por el Invima.



​

8. Tener en cuenta que la inyección de sustancias en la cara no son procedimientos cosmetológicos.



9. Hablar claramente del resultado que se espera y no omitir.





