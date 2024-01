Cirugía estética: ¿desde qué edad se le puede realizar a un menor en Colombia?

Las cirugías plásticas son una especialidad quirúrgica que se ocupa de alterar, reparar o reconstruir partes del cuerpo, ya sea por una condición en específico o un tema simplemente estético.



Entre esta opción se encuentran procedimientos como los implantes mamarios, reducción de abdomen, liposucción, rinoplastia y levantamiento de glúteos por mencionar algunos de estos.

Sobra decir que aquellas intervenciones implican un cuidado muy especial durante y después del mismo, así como se requiere de una decisión muy consciente donde se evalué beneficios y riesgos de la operación a elegir, sobre todo si sé es un adolescente.



De acuerdo con las cifras del 2021, de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS por sus siglas en inglés), 72.845 menores se practicaron una rinoplastia, representando el 7,3 % de intervenciones de este tipo a nivel mundial, y 33.204 se practicaron un aumento de senos.



En Colombia, estos procesos son legales en menores de edad desde que en 2017 se modificó la Ley 1799 que prohibía realizar cirugías estéticas en este grupo poblacional.



Debido a una demanda interpuesta en contra de dicha norma, la Corte Constitucional determinó que los jóvenes entre los 14 y 17 años pueden realizarse estos procedimientos estéticos siempre y cuando cuenten con el permiso de quien tenga su patria potestad.



"La prohibición no se aplica a los adolescentes mayores de 14 años".

“La prohibición no se aplica a los adolescentes mayores de 14 años que tengan la capacidad evolutiva para participar con quienes tienen la patria potestad en la decisión acerca de los riesgos que implican estos procedimientos y en cumplimiento del consentimiento informado y calificado”, señala la norma en su artículo número 3.



Aquella decisión resultó tras el análisis del argumento del demandante en ese entonces, que afirmaba que la prohibición vulneraba su derecho a la libre personalidad, además de su intimidad.



Sin embargo, esto aún es tema de debate, ya que algunos expertos en psiquiatría argumentaron en su momento que "a los 14 años los menores aún no han completado su desarrollo emocional y, por lo tanto, existe una fragilidad en este sentido que impide tomar decisiones en firme dentro de un marco de responsabilidad".



“Se ha demostrado que en este proceso de madurez se incluye la aceptación del cuerpo como un componente necesario para reafianzar la identidad, por lo que cualquier modificación estructural puede alterar esta etapa con el agravante de que las decisiones que se toman pueden ser replanteadas en poco tiempo, generando más incertidumbre e inestabilidad", explicó Olga Albornoz, médica especializada en psiquiatría infantil y expresidenta de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, para EL TIEMPO en 2017.



No obstante, la legislación vigente prohíbe la promoción publicitaria dirigida a menores de edad de procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos, así como el uso de modelos menores de edad en campañas de consultorios, clínicas de cirugía estética, y procedimientos estéticos de cualquier tipo.

