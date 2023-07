A pesar de que en ocasiones es tabú hablar sobre trastornos de ansiedad, depresión, entre otras condiciones que retratan la salud mental, el mundo cinematográfico y audiovisual sigue avanzando para poner sobre la mesa conflictos personales de una forma natural. Esto, aunque mencionan temas delicados.



Por ello, le traemos cinco series que sin romantizar, minimizar o ridiculizar los problemas de la salud mental abordan cómo es vivir con estas situaciones.



(Es de su interés: ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos de comer chocolate?)

BoJack Horseman (Netflix)

Facebook Twitter Linkedin

La última temporada de la serie se anunció en septiembre de 2019. Foto: Netflix

Es un ejemplo de cómo la animación es una gran herramienta para hablar de depresión, alcohol, entre otros problemas mentales.



La serie se estrenó en 2014 y aunqe parece una sátira de Hollywood, en realidad enseña la realidad de una excelebridad llamada Bojack, en la que hay honestidad y compasión hacia dificultades que van desde la adicción hasta la infertilidad.



Su éxito, por la sensibilidad que representa, llevó a la pieza audiovisual a se nombrada por The New Yorker como "una de las series más sabias, y más ambiciosas emocionalmente" de la actualidad. Aunque es profunda, además de oscura, los episodios lidian con luto, la adicción a los opiáceos y ha traído consigo la forma en la que se representa a la salud mental en la televisión, porque no solo visualiza la depresión desde afuera, sino como puede sentirse.



(Lea: ¿Cuál es la duración promedio de una erección masculina durante una relación sexual?)

Está bien no estar bien (Netflix)

Fue nombrado como el mejor k-drama de 2020 porque es una serie en la que se trata la salud mental sin engañar. En esta historia los amores del pasado regresan y la paz mental se trata desde una perspectiva humana y realista.



La producción explica con detalle doloroso lo que pasa dentro de un centro psiquiátrico de Corea y la vida diaria de un asistente de la salud de dicho establecimiento. Por ello, la trama relata el fondo de una variedad de padecimientos psiquiátricos que afectan al ser humano debido a la incomprensión de la sociedad ante las dificultades de la vida.



Asimismo, se tratan situaciones como la fama, el dinero, la guerra, el abuso, el maltrato infantil, el asesinato y otros hechos que provocan serios traumas en quienes los padecen. Tomando en cuenta a los cuidadores, los familiares y los protectores de dichos pacientes, abordando un tema poco habitual que resalta el compromiso y amor entregado.



(También: El chocolate y otros cinco alimentos que cuidan su cerebro, según experta de Harvard)

This is us (Prime Video, Disney)

Facebook Twitter Linkedin

Mandy Moore (izq.) y Milo Ventimiglia en una escena. Foto: FoxLife

Aunque parece una serie melodramática, el personaje principal expresa la salud mental de una manera particular, ya que fue el hermano más responsable y recto, creció rodeado de su familia adoptiva y, durante mucho tiempo, no supo nada de sus padres biológicos.



En diversos momentos se ven las crisis de ansiedad y pánico, aunque el protagónico siempre presume saber cómo manejar la ansiedad, porque cree que tiene que ser fuerte por los demás.



(Más: ¿Qué enfermedades están relacionadas con la salud visual de los niños?)

Big Mouth (Netflix)

La serie se encarga de personalizar sentimientos y emociones abstractas, por lo que aparecen Monstruos Hormonalesq que explican lo que es pasar por la pubertad de forma graciosa. Por ejemplo, aparece el gato de la depresión, los mosquitos de la ansiedad, por lo que aborda la salud mental de una manera muy empática y comprensiva.



Además de las problemáticas de salud mental, trata otras esferas como masturbación, complejos físicos, menstruación, amor, relaciones sentimentales, dolor de las rupturas, disfuncionalidad en el seno familiar, la identidad sexual, entre otras.



(Lea: Cuatro de cada cinco personas serán infectadas por el VPH en algún momento de su vida)

After Life (Netflix)

Facebook Twitter Linkedin

El protagonista de la serie Foto: Netflix

En esta serie se le da vida a un personaje al que le cambia totalmente la vida cuando su esposa Lisa fallece. Así, empieza un proceso de duelo en el que salen opciones como quitarse la vida.



Sin embargo, desetima la idea y decide castigar a todo el mundo diciendo y haciendo lo que quiera de ahora en adelante. A medida que avanzan los capítulos, el dolor toma distintas formas. Los personajes se transforman y sus relaciones también. Muchos vínculos se profundizan a partir de diálogos y vivencias compartidas.



En caso de que tenga más preguntas o tenga sugerencias sobre temas que le gustaría leer, por favor escribir a mardel@eltiempo.com.



Jimena Delgado

Escuela de periodismo EL TIEMPO