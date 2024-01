Cinco consejos para mejorar la erección sin necesidad de medicamentos ni tratamientos

En la vida moderna, la disfunción eréctil es un problema común que afecta a hombres de todas las edades. Si bien existen numerosos tratamientos médicos disponibles, desde medicamentos recetados hasta terapias avanzadas, muchos hombres buscan alternativas naturales para mejorar su función eréctil sin depender de medicamentos o tratamientos invasivos.



Lea además: (¿No puede dormir? Tres posiciones de yoga que le ayudarán a conciliar el sueño).

El Dr. Fernando Salas, especialista en Andrología y Urología Clínica, afirma que existen ciertos hábitos que pueden mejorar las erecciones para que estas sean más fuertes y duraderas.



Desde el ejercicio regular hasta la dieta equilibrada y el manejo del estrés, son algunas de las recomendaciones del doctor Salas, expuestas en topdoctors.es.



Una de las principales recomendaciones del especialista es practicar los ejercicios de Kegel. "Estos ejercicios normalmente se recomiendan a pacientes que padecen eyaculación precoz. No obstante, se ha comprobado que las erecciones mejoran con estos ejercicios, ya que fortalecen el suelo pélvico y los músculos del periné. Por lo tanto, tener una erección rápida y prolongada solo dependerá de la persona", afirma el doctor.



Sugiere, además, llevar una alimentación equilibrada rica en agentes antioxidantes. "Ayuda a mantener una erección satisfactoria y duradera, además de brindar una calidad vital inapreciable. Algunos alimentos ricos en antioxidantes son los frutos del sauco, los arándanos y las moras. Esto está verificado por el American Journal of Nutrition, por lo que consumirlos regularmente ayuda a mantener una erección segura", señala el especialista en topdoctors.es.



También se recomienda practicar ejercicio regular. "El esfuerzo físico sumado a la dieta equilibrada garantiza una erección fuerte sin tomar medicamentos. La Journal of American Medical Association recomienda disminuir el 10 por ciento del peso corporal para conseguir una mejoría en las erecciones", afirma.



Lea también: (Conozca la reconocida vitamina que termina con las úlceras bucales o aftas).



Y, por otra parte, el doctor Fernando Salas sugiere comer chocolate. "La Universidad de California ha demostrado que los Flavonoides que se encuentran en el chocolate negro consiguen mejorar de forma importante las erecciones. Consumir 40 gramos de chocolate negro puede mejorar de manera potencial la fuerza y la duración de las erecciones".



El estrés crónico, entre tanto, puede afectar negativamente la función eréctil, por lo que se sugiere técnicas de manejo del estrés, como la meditación, el yoga o la respiración profunda.



Con estos consejos simples, pero efectivos, los hombres pueden mejorar su función eréctil de forma natural y sin necesidad de recurrir a medicamentos o tratamientos invasivos.



REDACCIÓN SALUD