Chocolate El caso del chocolate es peculiar dado que hay muchos tipos. Lo esencial, entonces, es resaltar que contiene azúcar, por lo que contribuye a la aparición de caries. Asimismo, a los pacientes con diseño de sonrisa no se les recomienda el consumo de bebidas oscuras como el café, el vino o el chocolate, pues podrían manchar los dientes. En relación a este procedimiento estético, un buen odontólogo no recomendaría que quien tenga caries se lo haga. Primero debe solucionar el padecimiento.

Arroz



La inclusión de este alimento podría sorprender, pues no es estrictamente ‘malo’. Sin embargo, una porción de arroz aporta, en promedio, 15 gramos de carbohidratos.



‘La Vanguardia’ citó al periodoncista Jorge Ferrús, quien afirmó: “Un error frecuente es que muchas personas que consumen a diario tortitas de arroz como merienda creen que sus dientes están protegidos porque no llevan azúcar (...) no saben que el consumo continuado de hidratos de carbono también puede producir caries”.