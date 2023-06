El aumento de precipitaciones, la humedad y lluvias constantes, suelen asociarse con picos de enfermedades respiratorias, debido a que en épocas frías hay más infecciones gracias a que las temperaturas se mantienen en un rango apto para la reproducción de ciertos virus.



De hecho, según, una investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, los virus de la gripa no pueden reproducirse por encima de los 37 grados centígrados, pero sí entre los 33 y 35 grados.



(Le puede interesar: ¿Tiene gripe? No caiga en estos mitos sobre el resfriado y cómo curarlo).

Facebook Twitter Linkedin

Los resfriados aparecen más comúnmente en épocas de frío. Al igual que otras infecciones del tracto respiratorio, normalmente son causados por un virus. Foto: iStock

Es por ello que, si tiene síntomas de gripa o ha estado expuesto a un ambiente en el que uno o más sujetos podría llegar a tener un resfriado, debe cuidarse de la mejor forma posible.



Una de las maneras para hacerlo es precisamente por medio de la alimentación, la cual puede ser fundamental para aliviar síntomas y hasta superar problemas de salud.



No obstante, recuerde que esto debe hacer parte de una dieta balanceada y complementarla con los tratamientos que su médico o especialista recomiende.

Pero, ¿cuáles son estas comidas o alimentos? A continuación, le contaremos sobre cinco alimentos que podrían ayudarle a enfrentar un cuadro gripal.

Miel

Estudios publicados en línea el 18 de agosto de 2020 por BMJ Evidence-Based Medicine, afirman que una cucharada de miel podría reducir los síntomas de una infección del tracto respiratorio superior.



Los investigadores revisaron 14 estudios de casi 1800 personas con infecciones de las vías respiratorias que tenían síntomas como congestión nasal, congestión, dolor de garganta y tos.

(No deje de leer: Cáncer de laringe: estos son los síntomas y signos más frecuentes).

Facebook Twitter Linkedin

La miel es una sustancia azucarada con muchos nutrientes. Foto: iStock.

Estas fueron tratadas con miel y, de acuerdo con los hallazgos observacionales, el cuadro de síntomas parecía tener una gran mejora gracias a este alimento.

Caldo de pollo

El caldo de pollo es tal vez uno de los platos más populares a la hora de tratar la gripa y esto tiene una gran razón.



Esta preparación, según la revista del prestador de servicios médicos Voyage Healthcare, es fácil de comer, así mismo es una gran fuente de vitaminas, minerales, calorías y proteínas. Incluso, puede ser una buena manera de llevar líquidos y electrolitos al cuerpo en casos en los que también se presente fiebre o diarrea.

Facebook Twitter Linkedin

Así se debe ver al momento de prepararlo. Foto: iStock

Yogur

Este alimento es una combinación perfecta de proteína y bacterias vivas (las cuales son saludables), que pueden ayudar a mejorar los síntomas de gripa.

(Además: Alzhéimer: el superalimento que ayuda a prevenir el avance de la enfermedad).

En el British Journal of Nutrition se demostró que este lácteo es un gran aportante de microorganismos probióticos, que tienen la capacidad de regular los procesos inflamatorios. Así mismo, un estudio del 2011, liderado por el doctor Takayuki Nagai, de la universidad de Kitasato, demostró que el yogur fermentado podría ayudar a combatir la gripa en ratones.

Facebook Twitter Linkedin

El yogur tiene propiedades antibacterianas. Foto: iStock

No obstante, la información que se tiene al respecto sigue siendo limitada.

Ajo

Un estudio llamado 'Ajo para el resfriado común', publicado por el Grupo Cochrane de Infecciones Respiratorias Agudas en la Librería nacional de medicina de EE.UU., explica que el ajo tiene propiedades antimicrobianas y antivirales que alivian el resfriado común, entre otros efectos beneficiosos.

Facebook Twitter Linkedin

¿El ajo es un alimento milagroso? Foto: iStock

(Le recomendamos: ¿Las tiene? Estas son las vacunas que los adultos deberían considerar aplicarse).

Según el documento, se realizaron ensayos controlados aleatorios de prevención y tratamiento del resfriado común que compararon el ajo con placebo. Quienes consumieron suplementos con o de ajo, demostraron tener menos resfriados en un lapso de 3 meses, en comparación con quienes consumieron placebos.

Jengibre

De acuerdo con un estudio publicado por la revista European Review for Medical and Pharmacological Sciences, el jengibre puede ayudar con las náuseas y problemas digestivos causados por cuadros gripales intensos.



Este puede añadirse a sopas, legumbres o algunas comidas, así como puede utilizarse en infusiones o mezclado con miel.

Facebook Twitter Linkedin

Se cree que combinar el té de jengibre con otros ingredientes puede hacer que tenga un mejor sabor y más beneficios. Foto: iStock

Reciba en su Whatsapp, gratis, las noticias de Salud y Bienestar de EL TIEMPO

Más noticias

Etiquetado en alimentos: desde hoy todos los productos deberán cumplir con los sellos

Visa para Estados Unidos: colombianos podrán sacar cita de renovación en menos tiempo

Presidente Gustavo Petro rechaza acusaciones sobre dinero robado a Laura Sarabia

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS