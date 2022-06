Lucía Viola, médica internista neumóloga y jefe del servicio de Oncología Torácica de la Fundación Neumológica Colombiana, asegura que "la decisión de dejar de fumar no debería ocurrir motivada porque ya la persona tiene alguna afectación en su salud derivada del consumo del cigarrillo como el cáncer del pulmón, el EPOC, sino que se considere el consumo de cigarrillo como una enfermedad”, explica la especialista



Viola agrega que las personas que tienen el hábito de fumar y quieren dejarlo deben acudir a los servicios de salud y a los expertos para que se ejecute el protocolo para la atención del paciente fumador que existe en el país.



Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud ha emitido ciertas recomendaciones para que los fumadores abandonen este hábito. Así, la primera recomendación es retrasar el mayor tiempo posible ceder al impulso de fumar, a lo que se suma que la persona debe realizar al menos 10 respiraciones profundas para relajarse antes de ceder ante el deseo de fumar.



Expertos han reiterado que en ocasiones el hábito de fumar está relacionado con la necesidad de “tener algo en la boca”, por lo que una alternativa sería, según la autoridad sanitaria, tomar agua en vez de un cigarrillo o un producto derivado del tabaco. Asimismo, la OPS recomienda distraerse cuando siente los impulsos de fumar como leer, caminar o hacer ejercicio.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), todos lo años más de 8 millones de personas mueren a causa del tabaco. De estas, más de 7 millones se deben al consumo directo y aproximadamente 1,2 millones son consecuencia de la exposición indirecta de no fumadores al humo ajeno.



Según registros de la organización casi 780 millones de personas alrededor del mundo han manifestado el deseo de dejar de fumar, lo cual representa casi el 60 % de los fumadores del mundo. Sin embargo, menos de la mitad de ellos (solo el 30 %) tienen acceso a los medios para lograrlo, debido a que no saben cómo hacerlo.



Un pensamiento recurrente que no suele ayudar en el proceso de dejar de lado el cigarrillo es la creencia de que existen personas que han fumado gran parte de su vida y, aparentemente, no tienen enfermedades comunes derivadas del consumo del tabaco.



Un estudio reciente publicado en la revista Nature Genetics, se propuso comprobar si este hecho era real y descubrieron que la genética juega un papel fundamental.



Tal y como explican en su trabajo los investigadores, entre las personas que fuman pero nunca desarrollan cáncer de pulmón, encontraron una ventaja inherente. Las células que recubren sus pulmones parecen tener menos probabilidades de mutar con el paso del tiempo.



De hecho, el estudio parece constatar que los genes de reparación del ADN son más activos entre algunas personas, lo que puede proteger contra la aparición de cánceres, incluso cuando se fuman cigarrillos con regularidad.



Para llegar hasta esta conclusión, los investigadores utilizaron perfiles genéticos tomados de los bronquios de 14 no fumadores y 19 fumadores leves, moderados y empedernidos. Luego, las células de superficie recolectadas de los pulmones de los participantes se secuenciaron individualmente para medir las mutaciones en sus genomas.



Al respecto, el epidemiólogo y neumólogo Simon Spivack, del Colegio de Medicina Albert Einstein, explicó que el trabajo encontró que no todos los fumadores corren la misma “suerte”. Sí, la cantidad de cigarros que se fuma se vinculaba con un aumento en las tasas de mutación celular, pero después del equivalente a unos 23 años de fumar un paquete al día, ese riesgo se estabilizaba.



"Los fumadores más empedernidos no tenían la mayor carga de mutación. Nuestros datos sugieren que estas personas pueden haber sobrevivido durante tanto tiempo a pesar de su tabaquismo porque lograron suprimir una mayor acumulación de mutaciones", dijo el experto.



Esta nivelación de mutaciones podría deberse a que estas personas tienen sistemas muy competentes para reparar el daño del ADN o desintoxicar el humo del cigarrillo. Sin embargo, se debe tener en cuenta que existen muchas otras patologías derivadas del consumo del cigarrillo que no necesariamente se limitan al cáncer de pulmón.

