Ocho datos que inquietan de la tercera ola que no llega a su techo

Cuando parecía que la pandemia le había mostrado su peor cara al país con la oleada de enero, que fue mucho más devastadora que la de julio y agosto, surgió una nueva embestida que desde el 18 de marzo, cuando comenzaron a elevarse las cifras, deja más de medio millón de infecciones detectadas y más de 12.000 muertes reportadas por covid-19.

Desde ese día se ha notificado uno de cada cinco casos que ha logrado diagnosticar Colombia a lo largo de 421 días (que se cumplieron este sábado) y una de cada seis muertes reportadas por las autoridades de salud.



Martha Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud, reconoció esta semana que si bien se esperaba un aumento en los casos desde marzo dada la reapertura y la reactivación económica, la realidad que se ha visto en el último mes supera las proyecciones oficiales.



Y las cifras le dan la razón. Colombia no solo está viendo los reportes más altos de muertes desde que comenzó la tragedia del covid-19, al punto de comenzar a informar más de 500 diarios, sino que la ocupación nacional de UCI –uno de los indicadores claves en el monitoreo de la pandemia– sigue en aumento y se aproxima al 85 por ciento.



Lo más dramático en medio de este panorama es, justamente, que por ahora la tercera ola del covid-19 no llega a su pico.



1. Ola sin techo

La segunda ola de la pandemia comenzó a elevar sus cifras de casos reportados el 15 de diciembre y un mes después –el 15 de enero– llegó a su cúspide con 21.082, cifra que permanece como el máximo de infecciones notificadas en un día. A partir de ese punto comenzó a descender vertiginosamente y en cuestión de tres semanas se informaban tres veces menos casos.



Sin embargo, la tercera ola, que despegó el 18 de marzo según casos reportados y muestra niveles de infecciones similares a la segunda, no parece alcanzar su pico aun tras mes y medio. Entre la primera y la segunda semana de abril las infecciones informadas crecieron 44,98 por ciento; entre la segunda y la tercera, 8,78 por ciento; y entre la tercera y la cuarta, 6,75 por ciento, lo que marca una especie de desaceleración, pero no un quiebre definitivo hacia abajo.

2. Mortalidad disparada

Y si bien los casos dan una luz de esperanza, la mortalidad no, y sigue disparada, al punto que en los días recientes ascendió en términos generales a 3,1 por ciento (fallecidos entre los casos detectados). Entre la primera y la segunda semana de abril el crecimiento de los decesos reportados fue del 52,56 por ciento, entre la segunda y la tercera de 35,33 por ciento y entre la tercera y la cuarta de 12,67 por ciento. En esos datos no se incluyen los reportes de jueves, viernes y sábado, que sumaron 1.495 los tres días (el jueves fue el día récord con 505).



En una mirada al indicador de mortalidad, pero por fecha de ocurrencia, las gráficas muestran que en esta tercera ola ya en ocho días (del 17 al 24 de abril) se ha superado la cifra de 400 muertes (seguirá creciendo a medida que llegan los reportes) y el 21 hay un pico de 473 fallecidos, número que seguramente aumentará.



3. Muertes en edad de vacunación

Aunque la vacunación contra el covid-19, que arrancó el 17 de febrero y ya aplicó 5 millones de dosis, está mostrando su efecto protector en trabajadores de la salud y en mayores de 80 años, aun no alcanza a impactar gran parte del grupo de personas con más riesgo, que son los mayores de 60 años y quienes tienen comorbilidades graves.



Para la muestra está que en abril las muertes de personas entre 70 y 79 años, que en este periodo ya eran población en edad de vacunación, fueron 2.744 y representaron el 26,62 por ciento de las 10.298 reportadas. Ese grupo de edad fue el que más fallecimientos tuvo el mes pasado. En los últimos siete días de abril, 877 de 3.274 también tenían ese rango de edad (de 70 a 79).



Según la salubrista Elizabeth Beltrán, esta cifra puede explicarse por personas que por una u otra razón no recibieron vacunas, no completaron sus esquemas o se infectaron antes de adquirir la inmunidad y por eso llama a que se acelere la vacunación y se conserven las medidas de autocuidado durante el proceso.



4. Comparación mundial

Estas cifras de mortalidad llevaron a que Colombia, teniendo en cuenta sus reportes de la última semana de abril, apareciera como el cuarto país con más muertes en cifras absolutas (3.274), solo por debajo de India (22.286), Brasil (17.664) y Estados Unidos (5.067).



Si se tiene en cuenta que en ese tiempo 166 países reportaron 94.243 decesos por covid-19, quiere decir que Colombia contribuyó con el 3,4 por ciento de esas muertes, algo así como siete de cada 200 en el mundo.



Para comparar en tasa de muertes por cada millón de habitantes, Colombia se ubicó en el puesto 13 con 64 en este indicador, cuatro veces más que las que mostraron India y Estados Unidos (16 y 15 muertes por cada millón de personas, respectivamente).

5. Tendencia global

Este comportamiento, tal como ha destacado la Organización Mundial de la Salud (OMS), se está dando en gran parte del globo y en Suramérica. De hecho, en la última semana del mes las muertes en el total de los países de la región crecieron en un 4 por ciento frente a la anterior. Colombia, en concreto, fue el segundo país con más fallecimientos después de Brasil y el crecimiento entre una y otra semana fue de 14 por ciento, al pasar de 2.882 a 3.274.



6. Ocupación de las UCI en todo el país

Colombia cerró abril con la máxima ocupación de sus unidades de cuidados intensivos (UCI) en lo que va de pandemia. Hasta el viernes estaban con pacientes 10.483 de las 12.778 habilitadas, para 82,04 por ciento. 7.429 de los internados en estos servicios eran por el covid-19, entre casos confirmados (6.487) y sospechosos (942). A comienzos de mes ese número de pacientes críticos del virus sumaba 3.486.

7. Contagio y positividad

Dos datos del INS confirman, igualmente, la gravedad del momento epidemiológico del país. Por un lado está que el Rt (número de infectados que produce una persona con el virus) se encuentra en 1,75, uno de los niveles más altos de toda la pandemia. Y por el otro está la positividad (positivos de coronavirus entre las pruebas hechas) que no cede. El promedio de abril fue de 21,90 por ciento, casi el doble de lo recomendado.



En total, el mes pasado se hicieron 2’070.012 pruebas (10’299.550 PCR y 4’503.236 de antígenos), 166.677 más (5.555 más en promedio cada día) que las 1’903.513 que se hicieron en enero. Eso, según el experto en salud pública Pedro Cifuentes, confirma que no se aumentó el testeo de forma significativa.



4. Las variantes

Otro tema ha sido la aparición en el país de variantes del Sars-CoV-2 que si bien no han marcado definitivamente este tercer pico, hacen prever que pueden convertirse en predominantes al mejorar la eficiencia viral. Es el caso de la P.1, que se identificó por primera vez en Brasil, y está en 34 de las 781 secuencias genómicas del virus hechas en el país. La británica (B.1.1.7) se ha hallado en 14 de esas muestras analizadas.

CARLOS F. FERNÁNDEZ Y RONNY SUÁREZ

UNIDAD DE SALUD