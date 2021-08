Urge vacunar a dos millones de mayores de 50 años, dice minsalud

En el país se han aplicado 34’556.078 de dosis de vacunas contra el covid-19 en 192 días, desde que se inició oficialmente el Plan Nacional de Vacunación (PNV) y justo hoy con la inmunización de niños entre 12 y 14 años quedan abiertas todas las etapas definidas en el plan.



Hay que decir que 14’521.483 personas ya tienen sus esquemas completos y si bien el país se encuentra dentro de los cinco en la región que ostentan mayores porcentajes de aplicación de al menos una dosis a sus población, resulta importante mirar en detalle las coberturas por edades del PNV y lo que falta para cumplir la meta propuesta de inmunizar al menos al 70 % de los habitantes antes de finalizar el año.

Ya se dio inicio a la vacunación de mayores de 12 años. Foto: Cortesía

Para empezar, hay que decir que tomando como base la población total del país (51’049.498), de ellas 21’611.671 (el 42,3%) han recibido la primera o única dosis de la vacuna y que 14’521.483 (el 28,4%) ya tienen sus esquemas completos.



Ahora, si se toman el mismo número de vacunados y se relacionan con la población mayor de 12 años, que es la que puede inmunizarse, se encuentra que son 41’856.587 personas, de las cuales el 51,6 % ya recibió la primera o única dosis y el 40,4 % tiene sus esquemas completos.



Como es natural, los números mejoran al tomar como referencia la población vacunada y se compara con el 70 % de la población total (35’734.649) que se tiene como meta. En este caso, el país ya alcanza el 60,4 % de cobertura con una primera o única dosis y ya tiene cubierto el 40,6% del número de habitantes que se propuso vacunar antes de finalizar el año.



Cumplimiento por etapas

Abiertas ya la totalidad de sus cinco etapas, el PNV reporta que a la fecha, la etapa uno tiene el 94,5 % en relación con la cobertura de mayores de 80 años y el 100 % de los trabajadores de la salud. La etapa dos se ha cumplido en un 83,8 %, la tres en un 69,5 %, la cuatro en 46,1 % y la cinco en 21,5 %.



Resulta inquietante que aún falte un buen número de personas entre los 50 y 59 años que no están inmunizadas FACEBOOK

Al poner la lupa sobre las edades, se encuentra que el 94,5 % de los mayores de 80 años han recibido al menos una dosis o una dosis única, una proporción que disminuye al 82,2 % de vacunados con esquemas completos en ese grupo de edad.



Por su parte, entre los 70 y los 79 años el 85,9 % ha recibido una dosis y el 77,8 %tiene la vacunación plena.



Entre 60 y 69 años, con esquema incompleto se encuentran 8 de cada 10, mientras que el 76 % tienen protecciones completas.



Llama la atención que entre los 50 y los 59 años, un poco más de la mitad (52,8 %) ha completado su vacunación, algo que resulta significativo si se tiene en cuenta que por encima de esa edad se concentra el mayor riesgo de enfermar gravemente y de fallecer por covid-19.



Aquí es importante hacer un corte porque en teoría toda la población mayor de 50 años fueron los primeros priorizados por el PNV y de acuerdo con el salubrista Pedro Cifuentes resulta inquietante que aún falte un buen número de personas de estas edades que no estén inmunizadas, lo que se refleja, desafortunadamente, en las personas que últimamente han llegado a UCI y han fallecido, porque al menos el 75% de ellos no se encontraban inmunizados completamente, según las estadísticas oficiales.



Ya están abiertas todas las etapas del Plan Nacional de Vacunación. Foto: Javier Nieto Álvarez. EL TIEMPO

Esta situación llevada a números absolutos, de acuerdo con el Ministerio de Salud, deja ver que de 12’614.299 que en Colombia tienen más de 50 años aún faltan por completar sus esquemas de vacunación 4’195.526 (el 33 %) y que 2’754.476 (21,8 %), es decir, uno de cada cinco aún no hayan recibido siquiera una dosis de vacuna.



Por debajo de los 50 años, como es natural, y dado que la vacunación se empezó más tarde, se encuentran coberturas inferiores. Por ejemplo, entre los 40 y los 49 años solo el 32,1 % de los pertenecientes a este grupo, ha recibido sus dosis completas, una proporción que cae casi a la tercera parte en el rango entre los 30 y los 39 años, en el que los vacunados plenos son el 12,2 %.



En los más jóvenes estos niveles consecuentemente y por razones similares son mucho menores, basta ver que entre los 20 y los 29 años casi la cuarta parte de la población objetivo (23,9%) ha recibido al menos una dosis, y dado que muchos de ellos aún no han completado el periodo para la aplicación de sus segundas dosis, la proporción con vacunación completa en ellos apenas la tienen algo más de 6 de cada 100.



Y no es de extrañar que entre los 12 y los 19 años -etapa que se abre hoy- apenas hayan sido inmunizados los menores con comorbilidades, que hoy representan el 9,2 % de este grupo etario que ha recibido una dosis y solo casi 3 de cada 100 ya han recibido sus dos dosis de Pfizer.



Aunque los retos se dimensionan mejor con números absolutos, y estos dejan ver, de acuerdo con el Ministerio de Salud, que por encima de los 80 años aún faltan por completar sus esquemas 187.000 personas, de las cuales 57.653 están pendientes de recibir la primera dosis. Lo mismo 295.891 personas entre los 70 y 79 años, 724.439 entre los 60 y los 69, 1’676.493 personas entre 50 y 59 años. Estos 2’104.476 son para Gerson Bermont, director de promoción y prevención del Ministerio de Salud, una prioridad mayor en el PNV.

