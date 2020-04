Aumentó a 69 la cifra de muertos por coronavirus en Colombia

Ya son 69 los colombianos que han fallecido a causa del nuevo coronavirus, de acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud, publicado en la tarde de este Jueves Santo.

Asimismo, se registraron 169 casos nuevos de contagios, pasando de 2.054 a 2.223 en todo el territorio nacional.



Los 14 nuevos fallecimientos corresponden a hombre, de 73 años y en Pasto, quien no tenía antecedentes médicos; mujer, de 59 años y en Cali, quien tenía tromboembolismo pulmonar, enfermedad obstructiva crónica descompensada tipo enfisema, hipertensión arterial y cáncer de mama hace 19 años; hombre, de 71 años y en Bogotá, quien tenía epoc, mieloma y era fumador; hombre, de 86 años y en Bogotá, quien tenía epoc; hombre, de 62 años y en Ipiales (Nariño), a quien le habían hecho un procedimiento quirúrgico de cistostomia suprapúbica; mujer, de 37 años y en Bogotá, quien no tenía antecedentes médicos; hombre, de 68 años y en Cartagena, quien no tenía antecedentes médicos; hombre, de 58 años y en Cartagena, quien tenía hipertensión; hombre, de 98 años y en Ocaña (Norte de Santander); hombre, de 80 años y en Cali, quien tenía diabetes; mujer, de 96 años y en Santa Marta, quien tenía HTA; hombre ,de 66 años y en Cartagena, quien tenía HTA; hombre, de 71 años y en Turbaco (Bolívar), quien tenía dislipidemia; y hombre, de 75 años y en Cúcuta, quien tenía HTA y diabetes.

Bogotá sigue siendo la zona del país con más casos de contagio: 1.030.

​

En el resto del país se distribuyen así: Valle del Cauca (348), Antioquia (239), Bolívar (89), Atlántico (73), Cundinamarca (73), Risaralda (49), Quindío (41), Huila (39), Norte de Santander (39), Magdalena (30), Nariño (28), Boyacá (24), Caldas (24), Santander (20), Cesar (18), Tolima (16), Cauca (15), Meta (15), Córdoba (7), San Andrés y Providencia (3), Casanare (3), La Guajira (1) y Sucre (1).

De los 2.223 casos, 1.132 son hombres y 1.091 son mujeres. De estos, 853 son casos importados, 707 son casos relacionados y 663 son casos en estudio. Así mismo, se han descartado 32.687 casos en Colombia.



En el informe también se revela que el 73,50% de los pacientes están en sus casas, el 11,79% están hospitalizados y el 3,78% están en una Unidad de Cuidados Intensivos.



Otro dato es que 174 personas se han recuperado del virus.



A nivel mundial, hay más de 1,5 millones de personas contagiadas y han muerto más de 94.000.



Lo países con más infectados son Estados Unidos, España, Italia, Francia y Alemania. Los de más fallecidos, Italia, España, Estados Unidos, Francia y Reino Unido.



VIDA y Tendencias EL TIEMPO