El científico Jacob Hanna es la persona encargada del experimento que busca avanzar en la técnica de cultivar órganos que puedan ser usados para trasplantes. El ejercicio, realizado por profesionales expertos en células madre, tuvo éxito en ratones, sin embargo, algunos afirman que aún se está muy lejos del propósito.

El equipo de científicos describió cómo las células madre de ratón se autoensamblan en estructuras similares a las de un embrión. Se comenzó a extraer células de la piel de los ratones, para luego hacerlas volver de manera artificial al estado de células madres.



(Lea también: Nutricionista de Harvard revela vitamina que mantiene cerebro joven y saludable).



Seguido a eso, se colocaron las células en una incubadora especial que simulaba un útero materno. En esta fase, la mayoría de las células no consiguió formar nada.



Sin embargo, 50 de estas lograron agruparse en esferas para luego construir una estructura similar a la de un embrión. Según los investigadores, 20 días después de este proceso, se observaron los primeros signos de conformación del cerebro y el latido de un corazón. Afirmaron que era un 95 por ciento igual a los embriones de un ratón normal.



(Le puede interesar: Detectan en China 35 casos en humanos de un nuevo virus presente en murciélagos).



"El embrión es la mejor máquina de fabricar órganos y la mejor bioimpresora en 3D; intentamos emular lo que hace", dijo el líder la investigación, Jacob Hanna en un comunicado de Weizmann.



No obstante, Laurent David, científico francés experto en células madres, expresó que "No son embriones. Hasta que se demuestre lo contrario, no dan lugar a un individuo viable capaz de reproducirse". Además, considera que deberían ser llamados 'embriodes', un concepto mas acorde a los resultados que presentó el Instituto Weizmann.



(También: La pandemia retrasó el diagnóstico oportuno de cáncer de piel)



Aún así, celebra este avance y la califica de "muy convincente", porque, según dijo Laurent, podría ser la puerta para realizar nuevos experimentos y conocer como se forman los órganos.

Más noticias

Hiperplasia: ¿cuáles son sus síntomas y cómo tratarla?



Enemigos secretos: 3 hábitos cotidianos que te agotan sin que te des cuenta



‘Píldora de la longevidad’ podría extender la vida humana más de 100 años



Tendencias EL TIEMPO