Las sobredosis por consumo de opioides se han convertido en un problema creciente en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a nivel mundial pueden atribuirse unas 500.000 muertes al consumo de drogas, y de estas el 70 por ciento están relacionadas con episodios de sobredosis por la ingesta de algún opioide ilegal o recetado por un médico.



Esto se ha incrementado en los últimos años en varios países, debido en parte al mayor uso de esas sustancias en la gestión del dolor crónico y al uso de opioides sumamente potentes presentes en el mercado de drogas ilícitas.



En Colombia, según el estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas (2019), la prevalencia de uso alguna vez en la vida de opioides sin prescripción médica es de 0,86 por ciento, sin diferencias entre hombres y mujeres, con un valor mayor entre las personas del grupo de 25 a 34 años, y un mayor uso en los estratos 4 a 6.



Los opioides son un grupo amplio de medicamentos analgésicos que se utilizan por lo general para el tratamiento del dolor e incluyen fármacos como la morfina, el fentanilo y el tramadol. Su consumo sin fines terapéuticos, prolongado, indebido y sin supervisión médica puede generar dependencia y otros problemas de salud.

Debido a sus efectos farmacológicos, los opioides pueden provocar dificultades respiratorias y una sobredosis puede llevar a la muerte.



Esto ha llevado a científicos de la Clínica Mayo a crear en el laboratorio modelos en miniatura de cerebros 3D a partir de células humanas para estudiar la adicción a los opioides y la respuesta al tratamiento. Como resultado, el equipo ha descubierto cambios en neuronas cerebrales específicas de personas a las que se les ha diagnosticado trastorno por consumo de estas sustancias.



“Dado el amplio uso de opioides y la epidemia mundial de estas sustancias, es fundamental que entendamos cómo los opioides y los fármacos utilizados para tratar el trastorno por su consumo cambian la función de las neuronas cerebrales a nivel unicelular”, señala Ming-Fen Ho, bióloga especialista en células madre e investigadora principal del estudio de Clínica Mayo en Rochester, Estados Unidos.



Para el estudio, la investigadora Ho y su equipo crearon modelos 3D en miniatura similares al cerebro, llamados organoides. Los grupos de células en 3D del tamaño de una arveja comenzaron como células sanguíneas de pacientes a los que se les diagnosticó trastorno por consumo de opioides. Las células sanguíneas se pusieron en una placa de cultivo y se “reprogramaron” hasta alcanzar un estado similar al de las células madre, denominado células madre pluripotentes inducidas. Estas denominadas células maestras pueden ser inducidas a convertirse en cualquier célula del cuerpo, incluidas las neuronas cerebrales.



“Las células crecen y se ensamblan por sí solas para replicar partes del cerebro, en este caso, la corteza prefrontal. Elegimos la corteza prefrontal porque en los estudios preclínicos y clínicos anteriores se ha identificado una implicación clave de esta región cerebral en la adicción”, explica la investigadora de Clínica Mayo.



A continuación, el equipo estudió los efectos de dos fármacos en los organoides (oxicodona y buprenorfina) y realizó un análisis de las vías de cada uno de ellos. Los resultados indican una relación entre la adicción a los opioides y la inflamación, que se produce cuando el sistema inmunitario del cerebro está hiperactivo.



“Nuestros estudios tienen implicaciones para los mecanismos moleculares que nos ayudarán a entender el efecto de los opioides en el cerebro, y un paso hacia el descubrimiento de nuevos agentes terapéuticos para el tratamiento o la prevención de la adicción a estos”, agrega Ho.



El nuevo estudio, publicado en Molecular Psychiatry, ayuda a clarificar un posible objetivo terapéutico y se suma al conocimiento de la vía de la adicción a los opioides. El siguiente paso importante de esta investigación consistirá en probar esas posibles terapias para el tratamiento de la adicción a los opioides mediante organoides generados a partir de personas sanas y de personas con adicción a los opioides.

Así se crea la adicción

La adicción es una afección en la que algo que comenzó como placentero ahora se siente como algo con lo que no se puede vivir. Foto: iStock

Especialistas de Clínica Mayo explican que el uso del opioide, incluso a corto plazo, puede generar adicción y, muy a menudo, sobredosis.



Cualquier persona que tome opioides corre el riesgo de manifestar una adicción. Los antecedentes personales y el tiempo que se hayan usado influyen, pero es imposible predecir quién es vulnerable a una posible dependencia de estos medicamentos y al abuso de ellos.



La adicción es una afección en la que algo que comenzó como placentero ahora se siente como algo con lo que no se puede vivir. Los médicos definen la adicción a las drogas como el deseo irresistible de una droga, el uso fuera de control y compulsivo de esta, y su uso continuo a pesar de las consecuencias perjudiciales repetidas. Los opioides son altamente adictivos, en gran parte porque activan poderosos centros de recompensa del cerebro.



Estos medicamentos ocasionan la liberación de endorfinas, los neurotransmisores del cerebro que provocan bienestar. Las endorfinas amortiguan la percepción del dolor y aumentan los sentimientos de placer, lo que crea una sensación temporal pero poderosa de bienestar. Cuando se pasa el efecto de la dosis de un opioide, las personas desean que esa buena sensación vuelva lo antes posible. Este es el primer paso en el camino hacia una posible adicción.



Cuando se consumen estos medicamentos de manera reiterada a lo largo del tiempo, el cuerpo produce endorfinas en forma más lenta. La misma dosis de opioides deja de causar esa intensa sensación de bienestar. Esto se denomina “tolerancia”. Una de las razones por las que es tan frecuente la adicción a los opioides es que las personas que presentan tolerancia pueden sentir la necesidad de aumentar la dosis para seguir sintiéndose bien.



En la actualidad, los médicos son sumamente conscientes de los riesgos de los opioides. Por esto no es fácil lograr un aumento de la dosis o una nueva receta médica sin justificación real, así que las personas que usan opioides y creen que necesitan una dosis mayor recurren a los opioides o a la heroína que se comercializan ilegalmente. Algunos medicamentos que se obtienen ilegalmente, como el fentanilo, están mezclados con contaminantes o con opioides mucho más potentes. Debido a la potencia del fentanilo, esta combinación en particular se ha asociado con una cantidad considerable de fallecimientos de consumidores de heroína.

Factores para tener en cuenta con el consumo de estos medicamentos recetados



Este tipo de medicamentos son más adictivos cuando se toman de forma diferente a la recetada, aún más peligroso si la píldora es de acción prolongada. Tomar más medicamentos opioides que la dosis formulada o con mayor frecuencia también incrementa el riesgo de adicción.

Los investigadores han descubierto que tomar medicamentos opioides por varios días consecutivos aumenta el riesgo de uso por tiempo prolongado, puede aumentar el riesgo de un paciente de padecer adicción. Las probabilidades de que se continúe tomando opioides tras un año de haber comenzado un ciclo corto aumentan después de solo cinco días de haber iniciado a usarlos.

Algunos factores adicionales, como los genéticos, los psicológicos y los ambientales, influyen en la adicción, que puede darse rápidamente o después de muchos años de uso.

Las mujeres tienen un conjunto único de factores

de riesgo para la adicción de opioides. Tienen más probabilidades que los hombres de padecer dolor crónico y es más probable que a las mujeres se les receten medicamentos opioides, que les indiquen dosis más altas y que los usen durante períodos más prolongados. Las mujeres también podrían tener una tendencia biológica a volverse dependientes de los analgésicos recetados más rápido que los hombres.

Los opioides son más seguros cuando se usan durante tres días o menos para controlar el dolor agudo, como el que se presenta después de una cirugía o de una fractura ósea. Si una persona necesita tomar este tipo de medicamentos para el dolor agudo, lo mejor es revisar con el médico para usar la menor dosis posible, durante el menor tiempo necesario, exactamente según lo recetado.

El 80 por ciento de las personas que habitualmente consumen heroína han abusado previamente de fármacos opioides, Foto: iStock

La epidemia de adicción en los Estados Unidos

Según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), entre 1999 y 2019 murieron a causa de una sobredosis con opioides más de medio millón de personas en Estados Unidos.



Los registros dejan ver que durante la pandemia por covid-19 hubo un aumento significativo del consumo de estas sustancias. En noviembre de 2021 se publicaron los datos referentes a los últimos 12 meses sobre el consumo de la población de este tipo de sustancias: 100. 306 muertes por sobredosis. Esto supone un aumento de casi un 30 por ciento respecto al año anterior.



De acuerdo con los reportes, de todas estas muertes, más de un 75 por ciento se deben a la adicción por opioides. En total, se produjeron casi 20.000 muertes más por sobredosis de opioides de un año a otro, situación que representa un aumento del 35 por ciento.



Además, las cifras del Instituto Nacional para Drogas de Abuso de Estados Unidos (Nida) demuestran que casi un 30 por ciento de los pacientes a los que se prescriben opioides para reducir el dolor los usan de forma inapropiada y alrededor de un 10 por ciento llega a desarrollar adicción, lo que ha empezado a derivar en una problemática de salud pública que requiere mayor atención.



Los datos también dejan constancia de que 80 por ciento de las personas que habitualmente consumen heroína han abusado previamente de fármacos opioides, ya sea prescritos legalmente u obtenidos ilegalmente.



La adicción es peligrosa porque produce recaídas incluso después de largos periodos de abstinencia, algo que le ocurre a más del 90 por ciento de los adictos, que son un 80 por cinto solo en el primer año. Según expertos, son muchos los factores que influyen, desde el estrés, factores genéticos, factores ambientales, hasta la duración del tratamiento.

