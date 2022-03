Definiciones de felicidad hay tantas como seres humanos en el mundo. Parece una cuestión sobrevalorada porque es complejo definir o limitar el significado de la palabra y es aún más difícil experimentarla habitualmente.



Sin embargo, en los últimos años, un grupo de investigadores y académicos entre los que podemos mencionar a Tal Ben Sahar, de la Universidad de Harvard, y Martin Seligman, considerado padre de la psicología positiva, se han propuesto determinar la felicidad como una ciencia, es decir, se trata de un área de la vida que puede ser entendida como una competencia.



Así surge el concepto de ‘la ciencia de la felicidad’, una herramienta que combina valores, hábitos y equilibrio emocional para transformar la vida de las personas y la relación que tienen con el trabajo, la sociedad y consigo mismas.



Últimamente, la noción ha tomado mayor relevancia en las empresas y universidades porque la incorporación de la metodología que propone ha logrado mejorar la productividad, la salud y la armonía de los empleados y estudiantes.

Cuestiones científicas

Según Carlos Ortiz Mclean, consultor experto en Innovación y Gestión del Cambio, “desde hace un tiempo se ha venido documentando todo lo relacionado con el bienestar de las personas de una forma científica. Se dice que la felicidad es una ciencia porque más allá de que pueda estudiarse epistemológicamente, también puede lograr que las personas sean competentemente felices. Es decir, es un nuevo conocimiento con el que se puede capacitar a las personas”.



La literatura que se han escrito sobre la ciencia de la felicidad propone que si por cada emoción negativa que sentimos vivimos tres positivas, sentiremos que somos felices. Esto sucede por la asimetría con la que solemos vivir las emociones positivas y negativas. Normalmente las emociones negativas las sentimos de forma más intensa por lo que muchas veces valoramos como neutras o inexistentes muchas emociones que en realidad son positivas.

Desde la ciencia también se argumenta que cada persona tiene una determinada predisposición genética hacia la felicidad, es decir, un nivel de felicidad basal que es innato y que viene determinado por nuestros genes. De hecho, existe una característica humana llamada ‘adaptación hedonista’, que sugiere que los cambios circunstanciales en la vida de una persona –como encontrar un trabajo, enamorarse o tener un problema de salud y sus efectos sobre la felicidad– son efímeros. La tendencia natural del ser humano siempre será volver al nivel de felicidad que genéticamente tiene marcado. Esto sucede por la capacidad humana de adaptarse y acostumbrarse a los cambios.



Con estas premisas de base en la construcción de esta teoría sobre la ciencia de la felicidad, el reto de las organizaciones empresariales hoy en día es incorporar estos conocimientos científicos a una metodología novedosa que logre optimizar los resultados laborales y la satisfacción de los empleados.

Empleados productivos

En el más reciente informe de la Encuesta Nacional de Condiciones de Salud y Trabajo en el Sistema General de Riesgos Laborales se determinó que entre el 20 por ciento y 33 por ciento de los trabajadores manifestaron un alto nivel de estrés, lo que genera un mayor número de incapacidades al año en las empresas. Pero las cifras no se detienen: solo el 15 % de las personas dicen ser felices en el trabajo, lo que hace que el nivel de compromiso y motivación sean bajos.

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud menciona que el 60 % de la improductividad de los empleados se debe al mal manejo del estrés.



“Estar estresado eleva la producción de cortisol y esto favorece la aparición de enfermedades inflamatorias. Por esta razón empiezan a presentarse una serie de afecciones que impactan negativamente a un ser humano. La cosa es que esto hace parte de la vida misma y la clave está en aprenderlo a gestionarlo y enfrentarlo de una manera innovadora y positiva. Ahí está la llave de entrada a la felicidad”, asegura Ortiz Mclean.



A partir de esta idea, los expertos argumentan que la gran preocupación de las empresas hoy en día es cómo generar mayor productividad a través de la experiencia del usuario. Si este es el objetivo principal, se debe ver la felicidad como un factor casi tan importante como el salario de los trabajadores.

La ecuación de la felicidad

Los estudios neurológicos y fisiológicos de la Ciencia de la Felicidad han descubierto que la capacidad de desempeño y éxito de una persona viene dada por una combinación del coeficiente intelectual (CI), inteligencia emocional (IE) y la habilidad de relacionamiento o inteligencia social (IS). Sin embargo, normalmente los seres humanos solo tenemos acceso hasta el 70 % de esas capacidades.



Ese último 30 % de nuestro rango alto de capacidades solo se activa cuando el cerebro libera endorfinas y dopaminas de manera sostenida, y esto solo ocurre cuando una persona es feliz. Es por esta razón que las personas felices tienen un mejor desempeño que las personas que no lo son.



Según Ortiz Mclean, son seis conceptos los que hay que incorporar en los modelos de liderazgo para lograr impactar las organizaciones en sus procesos de transformación, orientados a crear nuevos ambientes de trabajo y mayor productividad: generar relaciones íntimas sólidas, concentrar la atención en lo simple, incorporar rutinas de ejercicio físico, crear rituales basados en el agradecimiento y el aprecio por la vida, practicar la resiliencia y entender que el fracaso es parte del aprendizaje.



Podría decirse con claridad que quienes toman en serio estos procesos innovadores, mejoran la salud mental de sus trabajadores y previenen enfermedades que incidan en el ausentismo. No es casualidad que algunas de las universidades más importantes del mundo, como Harvard, Oxford y Yale, tengan dentro de su pénsum académico la cátedra de la felicidad y que compañías como Google, que invierten más en el apoyo y bienestar de sus trabajadores, aumenten la satisfacción de estos en un 37 %.



“Claro que se puede llegar a ser feliz habitualmente. Existen indicadores de la felicidad que sustentan esta metodología”, argumenta el experto, en el marco del día mundial de la felicidad, que se celebra cada 20 de marzo.



