La menstruación es la descamación del revestimiento interno del útero (endometrio), que se acompaña de sangrado. Conocer las fases de este proceso puede ayudar a tratar mejor los síntomas y aprender cómo funciona su cuerpo. Le contamos.



(Lea también: Menstruación: ¿Qué significa la sangre marrón durante el periodo?)

Este proceso se da en ciclos menstruales que pueden ser regulares o irregulares durante los años fértiles en la vida de una mujer, excepto durante el embarazo.



Por lo general, la menstruación empieza con la pubertad, y termina con la menopausia, que se puede diagnosticar tras el primer año después del último ciclo menstrual.



De acuerdo con el Manual MSD de la farmacéutica Merck, el ciclo menstrual tiene tres fases: folicular, que es antes de la liberación del óvulo; ovulatoria, donde se libera el huevo; y lútea, después de la liberación del óvulo no fecundado.

Fase folicular

Según Merck, esta fase empieza el primer día de sangrado menstrual. No obstante, el acontecimiento principal de esta fase es el desarrollo de los folículos en los ovarios.



"Al principio de la fase folicular, el revestimiento interno del útero (endometrio) está lleno de líquido y nutrientes destinados al futuro embrión. Si ningún óvulo ha sido fertilizado, los niveles de estrógenos y de progesterona son bajos. Como resultado, las capas superiores del endometrio se desprenden y sobreviene la menstruación", dice la farmacéutica.

(Además: Así influye la alimentación en el ciclo menstrual, según la ciencia)



Por término medio, la fase folicular dura unos 13 o 14 días, dicen los expertos. De las tres fases, esta es la que puede variar más en duración.



"Tiende a ser más corta cerca de la menopausia. La fase acaba cuando el nivel de hormona luteinizante aumenta de modo muy acusado (pico). La subida culmina con la liberación del óvulo (ovulación) y marca el inicio de la fase siguiente", afirma.

Fase ovulatoria

Esta fase ovulatoria comienza cuando se produce el pico de los niveles de hormona luteinizante. Esta hormona estimula el folículo dominante, que se aproxima a la superficie del ovario para finalmente romperse y liberar el óvulo. La cantidad de foliculoestimulante aumenta en menor grado, publica Merck.



"La fase ovulatoria dura habitualmente entre 16 y 32 horas. Acaba con la liberación del óvulo, unas 10 a 12 horas después del aumento de la hormona luteinizante", dice el manual, que también afirma que el óvulo puede fertilizarse hasta un máximo de unas 12 horas después de su liberación.



De hecho, los espermatozoides sobreviven de 3 a 5 días, por lo que un óvulo puede ser fecundado incluso si los espermatozoides entran en el aparato reproductor antes de que el óvulo sea liberado.



La "ventana fértil", comienza por lo general 5 días antes de la ovulación y termina un día después, aunque el número real de días varía de un ciclo a otro y una mujer a otra. En torno al momento de la ovulación, algunas mujeres experimentan un leve dolor en uno de los lados de la región inferior del abdomen.



"El dolor aparece por lo general en el mismo lado del ovario que libera el óvulo. Se desconoce la causa exacta del dolor, pero es probable que esté causado por el crecimiento del folículo o por la liberación de unas gotas de sangre en la ovulación", dice el Manual MSD.

(En contexto: ¿Por qué es importante que todos sepan qué pasa 'en mis días'?)

Fase lútea

Esta última es la fase que sigue a la ovulación, y dura alrededor de 14 días si no es que se dio la fertilización del óvulo. En caso negativo, finaliza justo antes del periodo menstrual.



"En la fase lútea, el folículo roto se cierra después de liberar el óvulo y forma una estructura denominada cuerpo lúteo, que secreta progresivamente una cantidad mayor de progesterona", dice Merck.



Esta hormona es la encargada de preparar al útero por si se implanta un embrión, y provoca un ligero aumento de la temperatura corporal basal durante esta última fase y hasta que inicie el periodo.



"El aumento de los niveles de estrógenos y de progesterona hace que se dilaten los conductos galactóforos de las mamas", reza el manual, que explica que esta es la razón por la que los senos pueden aumentar de tamaño y volverse dolorosos al tacto.



Si no se fertiliza el óvulo, o si este, una vez fecundado, no se implanta, el cuerpo lúteo degenera tras 14 días, disminuyen los niveles de estrógenos y de progesterona, y comienza un nuevo ciclo menstrual.

Más noticias