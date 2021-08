Ciclismo: bueno para el aquello / Sexo con Esther

Montarse en una bicicleta por tiempo prolongado ha sido motivo de preocupación para algunas personas que consideran que la presión sobre las áreas pudendas puede afectar la erección y la eyaculación (obviamente en los hombres) y la fertilidad y los niveles de respuestas a la hora del aquello.

Resulta que unos investigadores estadounidenses desarrollaron dos estudios que desmitifican estos conceptos que terminan por afectar la práctica de uno de los ejercicios más beneficiosos para la salud, como el ciclismo.



Lo primero que se dedicaron a observar era si los golpes repetidos en las zonas bajas afectan el equipaje genitourinario de hombres y mujeres. Y para el efecto tomaron una muestra de 4.000 personas, de las cuales 63 % eran ciclistas y el resto practicaban otros deportes. De ellas, 2.700 eran mujeres, de las cuales 4 de cada 10 eran ciclistas.



Al observar los resultados (en hombres) no encontraron relación entre alteraciones de la erección o compromisos en el tracto urinario con la práctica ciclística; por el contrario, los beneficios cardiovasculares eran tan notables que, de paso, favorecen no solo el bienestar general sino también aumentan el deseo sexual. En las mujeres tampoco hubo hallazgos significativos de deterioro; sin embargo, en ambos sexos se referenciaron mejores resultados en los valores de la función sexual. De hecho, en aspectos tan subjetivos como la excitación y la satisfacción, se encontraron indicadores más altos en quienes montan regularmente.



Otro análisis hecho en la Universidad de California tomó como base ciclistas que recorrían más de 30 kilómetros diarios al menos 3 veces a la semana, por más de 2 años, y los comparó con personas que no alcanzaban estos niveles y encontró que las funciones sexuales urinarias no presentaron diferencias significativas en los dos grupos.



Los hallazgos fueron tan significativos que Benjamín Breyer, urólogo coautor del estudio, aseguró que estar sentado en un sofá o frente a un computador durante 8 horas al día es peor para la vida sexual y la salud en general que andar en bicicleta.



Y aunque estos hallazgos favorecen la práctica ciclística, los investigadores propusieron modificaciones a los sillines de las ciclas, para atenuar la presión en el periné, que evidentemente por tiempos prolongados puede provocar adormecimiento.



En síntesis, en épocas en que montar en bicicleta es una buena alternativa no solo de transporte sino de ejercicio, desmontar los mitos desligan esta práctica con problemas sobre el catre, es una buena noticia. Así que a practicar ciclismo, para rendir más en la cama. Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO