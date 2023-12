El chicharrón no es más saludable que verduras y da problemas de salud: dietista

Desde hace unos días se ha viralizado información donde se señala que supuestamente el chicharrón es un alimento saludable e incluso que es más sano que ciertas verduras.



Sin embargo, Juan Camilo Mesa, dietista, nutricionista y microbiólogo de Colombia, le explicó a 'El País' que el chicharrón no es más saludable que las verduras y puede generar problemas de salud y enfermedades del corazón si se consume en exceso.



Una de las personas que defendió la teoría de que el chicharrón es un alimento muy saludable es el doctor Bayter, un influencer colombiano que recomienda diferentes dietas controversiales a sus más de 4 millones de seguidores en la red social TikTok.



“La ciencia dice todo lo contrario a lo que propone Bayter. Hay que privilegiar los alimentos de origen vegetal: frutas, verduras, legumbres, frijoles, garbanzos, lentejas, nueces, semillas, y reducir las carnes rojas, en las que está incluido el chicharrón”, indicó Mesa en una entrevista para El País de España.



De hecho, una gran cantidad de estudios científicos sugieren que el alto consumo de carnes rojas produce un riesgo elevado de cáncer colorrectal, además de enfermedades cardiovasculares, aumento del colesterol total y gota, de conformidad con el Instituto Nacional del Cáncer.

En la alimentación, es importante priorizar los alimentos de origen vegetal, como las frutas y verduras. Foto: iStock

'Desestima el consumo de las verduras'

Una alimentación en la que se incluya y sobresalga el chicharrón "desestima el consumo de las verduras", explicó Julio Basulto, divulgador sobre alimentación y salud español, por medio de sus redes sociales.



Para los expertos, que el chicharrón se vuelva tan popular en época de fin de año, y con la llegada de las fechas especiales, como Navidad o Año Nuevo, en las que se acostumbra a comer menos alimentos saludables, es algo que afecta directamente al bienestar de las personas.



No obstante, también está la creencia de que la manera de cocinar el chicharrón puede eliminar los riesgos de padecer enfermedades.



Esto dijo Catalina Echeverry, nutricionista y dietista, en charla con El País: "No depende de si lo preparas en aceite de canola, de palma o incluso en la freidora de aire, es una proteína grasosa que puede afectar tu salud".



Finalmente, Echeverry también indicó que comparar proteínas animales con vegetales no es coherente, pues son grupos alimenticios con diferencias marcadas: "Es obvio que el chicharrón tiene más proteína que un vegetal, pero los vegetales no son los encargados de cubrir nuestro requerimiento proteico diario, sino los encargados de aportarnos fibra, vitamina y antioxidantes".

