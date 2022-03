El movimiento es la base de nuestra interacción cotidiana. Lo efectuamos tanto para desplazarnos (caminar o correr) como para alcanzar objetos, relacionarnos con el resto de las personas o solucionar problemas.



Por ejemplo, salvando caídas por agujeros del pavimento. Engloba una serie de componentes corporales (sensoriales, cognitivos y motores) e influyen en él factores sociales, del entorno y personales.



El ejercicio ayuda a mantener sanos nuestro corazón y cerebro. Lo hace en cualquier etapa y situación de la vida, debido a las adaptaciones estructurales y funcionales que genera.



Mantener un estilo de vida activo previene enfermedades relacionadas con la vida sedentaria. Realizarlo de manera terapéutica, cuando una enfermedad aparece, permite afrontar los síntomas que provoca a corto y medio plazo. Genera un efecto neuroprotector a largo plazo, evitando recaídas y rápido progreso de enfermedades neurológicas.

La práctica de ejercicio y los cambios cerebrales

Existe abundante y sólida evidencia científica que muestra la relación entre la práctica de ejercicio y las adaptaciones cerebrales que se producen. Por ejemplo, al empezar a hacer ejercicio, la contracción muscular demanda mayor volumen de sangre bombeado por el corazón. Esto hace que aumente la llegada de flujo sanguíneo al cerebro a través del sistema cardiovascular.



Tales aportes sanguíneos permiten la llegada de oxígeno y nutrientes al cerebro. Recordemos que estos son indispensables para el buen funcionamiento de este órgano. De la misma manera, la mayor perfusión cerebral (presión que causa el flujo de sangre al cerebro) posibilita la creación de nuevas vías vasculares que canalicen ese flujo (angiogénesis). Todo ello da paso a la liberación de factores de crecimiento, principalmente neurotróficos, tremendamente importantes a la hora de crear nuevas uniones neuronales (sinaptogénesis).



Este proceso biológico aumenta la eficiencia neural y la plasticidad sináptica. Es decir, la propensión natural del cerebro a responder dinámicamente a los estímulos. Además, incrementa el volumen cerebral, permitiendo mejoras en las funciones ejecutivas, el aprendizaje y la neuroplasticidad.

¿Qué ejercicios ayudan al cerebro?

Elegir el tipo de ejercicio es fundamental. Debe ser motivador y se debería poder practicar de manera continua. Es decir, que encaje en nuestro ritmo de vida.

Para poder elegir el más adecuado, la neurociencia, de nuevo, nos aporta evidencia acerca de qué zonas del cerebro se activan al hacer ejercicio (hipocampo y corteza prefrontal, principalmente).



Podemos distinguir, según la Asociación Americana de Cardiología y la Asociación Americana de Ictus, diferentes tipos: aeróbico, de fuerza, de coordinación y de estiramientos activos. Lo ideal sería que pudieran alternarse y se debe tener en cuenta el programa de ejercicio diseñado para cada persona.

¿Qué llamamos ejercicio?

El ejercicio es toda aquella actividad sistematizada, repetida y planificada, con objetivos cardiovasculares y musculares. Se puede prescribir de manera terapéutica, ya sea analítica o funcional. Todo ello depende de los objetivos buscados.



Es bien conocida la cantidad de beneficios que aporta al organismo el simple hecho de ser activos. En la última década, hacerlo de manera sistemática y frecuente está mostrando además enormes beneficios en el cerebro. Esto depende también del tipo de ejercicio realizado, la intensidad alcanzada y las diferentes posibilidades de evolución.



Como consecuencia, también promueve nuestra salud cerebral. Así, ayuda a prevenir el deterioro cognitivo y demencia, permite tratar enfermedades neurovasculares y neurodegenerativas.

¿Cómo prescribir ejercicio adecuadamente?

No hay una propuesta global. La premisa es adaptarlo a las necesidades de cada uno. Siempre de forma individual. Es importante tener un abanico de posibilidades en función de las capacidades y necesidades. Cada tipo de ejercicio aporta mejoras específicas si se dosifica adecuadamente, si se hace a menudo (frecuencia) y con cierta carga de trabajo (intensidad).



Además, debe tener una duración mínima, empezar lo antes posible y contar con posibilidades de progresar para motivar, retar y aportar mejoras continuamente.

Aquí radica el éxito de los programas de ejercicio en personas con distinta sintomatología neurológica. Para cada una se deben ajustar los componentes anteriores. Esto asegurará que los efectos del estrés que produce el ejercicio sean beneficiosos.



Deben generar tensiones y esfuerzos fisiológicos que permitan adaptaciones progresivas del sistema nervioso, nunca estresando en exceso. Por último, es importante ofrecer posibilidades de hacer ejercicio en distintos entornos motivadores para personas con capacidades reducidas.



Necesitan retar su esfuerzo fisiológico mediante el ejercicio, pues, como hemos visto, es fundamental para estimular las adaptaciones que conducen a cambios en su salud cerebral a corto, medio y largo plazo.



JAVIER GÜEITA RODRÍGUEZ*

The Conversation**



* Javier Güeita Rodríguez, profesor en la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Rey Juan Carlos.



** The Conversation es una organización sin ánimo de lucro que busca compartir ideas y conocimientos académicos con el público.

