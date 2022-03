Uno de los problemas que más aqueja a las mujeres, en cuanto a su cuerpo, es la celulitis, que es cuando la piel de las piernas y glúteos toma una apariencia corrugada. Sin embargo, hay varias formas y alimentos que pueden ayudar a mejorar este aspecto.

Cabe aclarar que, aunque la piel de naranja y la celulitis luzcan muy similares, son dos condiciones distintas generadas por reacciones químicas diferentes. No obstante, ambas se pueden tratar con hábitos muy sencillos.



Tal como lo explica el portal web de nutricosmética ‘180 The Concept’, citado en una reseña del medio ‘Europa Press’, la piel de naranja se produce por la acumulación de grasa en las células subcutáneas de colágeno, lo que genera unos pequeños bultos que le dan a la piel una apariencia similar a la de una cáscara de naranja.



Esto quiere decir que la piel de naranja no se da directamente por la aglutinación de grasa, sino que se produce por la glicación, un proceso en el que los azúcares del cuerpo se adhieren a las fibras de colágeno.



La glicación desestabiliza y debilita el colágeno del cuerpo, lo que genera bultos y agujeros en la piel.



En la piel se forman pequeños bultos. Foto: iStock

Por otra parte, la celulitis tampoco se da directamente por la acumulación de grasa, sino por la falta de agua, la cual permite que la parte externa de la piel cubra el tejido graso adyacente en las capas dérmicas internas.



Lo anterior lo explica el dermatólogo Howard Murad, en el medio ‘La Nación’. “Cuando los tejidos están sanos, retienen mucha agua y dan una estructura firme. Esto se mejora con células bien hidratadas entre los tejidos conectivos”.

¿Cómo prevenir la celulitis y piel de naranja?

Con respecto a la piel de naranja, es necesario estimular la circulación sanguínea, por lo que ‘180 The Concept’ recomienda hacerse masajes en las piernas dentro de la ducha y después de salir, con cremas especiales.



Adicionalmente, es importante adoptar hábitos de ejercicio que mantengan el cuerpo activo, bien sea caminar, correr, practicar algún deporte o montar bicicleta. Esto hará que el organismo elimine toxinas y estimule el flujo sanguíneo.



Varios alimentos le pueden ayudar con la retención de líquidos. Foto: iStock

En cuanto a la alimentación, es necesario ingerir alimentos antioxidantes, tales como el brócoli, tomate, fresas, naranjas y demás verduras. Además, se debe disminuir el consumo de azúcares, harinas procesadas y refrescos.



Según lo explica el doctor Murad, beber agua es el principal antídoto para la celulitis, ya que ayudará con la retención de líquidos y mejorará la apariencia de la piel.



No obstante, la cantidad de agua que debe ingerir una persona dependerá de su peso, metabolismo, altura y diferentes factores. Generalmente, esta cantidad varía entre uno a tres litros por día.



También es recomendable comer alimentos ricos en lecitina, la cual es una sustancia que regenera los tejidos de la piel y regula la retención de líquidos. La lecitina está presente en los huevos, espinacas, soja, maní, coliflor, lechuga, manzana, entre otras comidas.



Adicionalmente, el Omega 3, 6 y 9 ayudan a crear una barrera de agua en la piel, lo que mantiene hidratadas las células de las piernas y los glúteos.



Consuma alimentos ricos en grasas saludables como salmón, aguacate, frutos secos y semillas. Foto: Istock

Los alimentos que contienen omega son los pescados, las nueces, las aceitunas, las semillas de lino, el aceite de lino, el aceite de oliva, el aguacate y demás comidas ricas en grasas buenas.



Para prevenir las celulitis, es indispensable limitar el consumo de alimentos fritos, procesados, bebidas y comidas ricas en azúcares. Tener estos hábitos en su alimentación le ayudarán a que el aspecto de su piel mejore y se vea más saludable.

