¿Siente que su pareja no es la misma de antes y que con el tiempo ha ido perdiendo el deseo sexual que tenía? Sí es así, expertos concluyen que es algo normal.



De hecho, el deseo cambia, evoluciona y se modifica a lo largo de la vida. Incluso es probable que las mujeres que han estado en una relación larga pierdan el interés.



¿Y no hay nada que usted pueda hacer? La respuesta es sí. Aquí conocerá algunas de las causas y consejos para acrecentar el apetito sexual.

A algunas personas les cuesta mas tener orgasmos en el sexo que en un sueño húmedo, según expertos. Foto: iStock

Carme Chacón, codirectora del Instituto de Sexología de Barcelona, dice: “Entender que el deseo impulsivo y espontáneo no es el único es clave para comprender qué pasa en las parejas de larga duración”.



Y señala que “la mujer tiene un bajo deseo sexual cuando se reduce considerablemente las ganas de intimar y mantener relaciones sexuales. Además, no está receptiva y no tiene fantasías o pensamientos sexuales”.



Las causas de esto son múltiples, sin embargo, las más comunes se derivan del tipo de educación moral o religiosa, si ella está tomando alguna medicación, la edad, el embarazo, el posparto o la menopausia.

A la lista se suman: experiencias sexuales traumáticas, sensaciones negativas relacionadas con dichos encuentros, problemas de comunicación, el aburrimiento de la rutina, el estrés, la ansiedad, el bajo estado de ánimo, desequilibrios familiares, agobio, entre otros.



Lo importante es identificar cuál de estas causas es que está generando en su pareja el bajo deseo sexual y así poder tratar el problema de raíz; no obstante, hay otros consejos que dan los expertos para tratarlo.

Consejos para aumentar la libido

Como primer consejo y más importante, la mujer debe poder decirle a su pareja lo que le gusta y lo que no, pues de la comunicación parte la solución de todas las cosas.



“La mujer debe ser capaz de decirle a su pareja lo que le gusta y lo que no y la situación por la que está pasando, si le molesta el reparto de tareas de casa o no se siente querida, por ejemplo. Yo recomiendo que lo hablen tranquilamente tomando un café o una copa y que la mujer le pida ayuda a su pareja para solucionarlo juntos, poniéndoselo fácil y con paciencia”, recomienda Chacón.



No obstante, existen algunos ‘tips’ que sin duda la ayudaran, ya que el bajo deseo sexual puede ser por problemas psicológicos o físicos.

La masturbación es un buen método de estimulación antes del sexo entre parejas. Foto: iStock

Sea creativo con su pareja, elimine el sistema rígido de penetración, por lo contrario, utilicen juguetes sexuales, lean literatura erótica, vean películas temáticas, realicen masturbaciones mutuas, compartan y hagan fantasías sexuales.



De hecho, Diana Lozano, sexóloga en Centro TAP. Tratamiento Avanzado Psicológico, asegura: “Desde hace décadas se sabe que la penetración vaginal a nivel fisiológico no es la práctica erótica potencialmente más placentera para las mujeres; flexibilizar los encuentros eróticos para que incluyen otras prácticas, otros juegos u otros códigos, además de ayudar a salir de la monotonía, generalmente puede resultar de mucha utilidad para que haya más apetencia y deseo de los mismos”.



La Clínica Mayo, por su parte, señala que el bajo deseo sexual puede deberse a una situación médica, la cual se puede tratar con exámenes, medicación, terapia hormonal o incluso un cambio en el estilo de vida.

“Para conservar una relación, desde la más idílica y fácil hasta la más compleja, debemos querer cuidarla y querer mimarla”, recalca los expertos. Foto: iStock

Estrógeno, Testosterona, Prasterona y Ospemifen son algunas de las hormonas que evitarán la sequedad, el encogimiento vaginal y el alivio a los síntomas de la menopausia.Haga ejercicio, reduzca el estrés, saque tiempo para tener intimidad y abandone los malos hábitos como el consumo de tabaco, las drogas ilícitas y exceso de alcohol.

