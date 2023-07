Despertarse en plena madrugada, intentar moverse o hablar y no lograrlo puede ser una experiencia aterradora. Este fenómeno, acompañado a veces de la impresión de ver figuras o escuchar voces, es un episodio de parálisis del sueño.

Los parasomnios son conductas, sensaciones o comportamientos anormales que ocurren durante la transición de vigilia a sueño y viceversa, o en diferentes etapas del sueño, según el neurólogo y médico del sueño, Miguel Dávila, consultado en un artículo del archivo de EL TIEMPO, escrito por Ronny Suárez.

Aunque la parálisis del sueño puede ser aterradora, no representa un problema grave en sí mismo. Sin embargo, podría ser un indicador de estrés, preocupaciones, malos hábitos de sueño o incluso trastornos más serios.

La parálisis del sueño puede estar acompañada de alucinaciones visuales o auditivas, fenómenos que han sido vinculados culturalmente con lo paranormal. "Es bastante común y puede presentarse más frecuentemente en adolescentes o personas que trabajan por turnos", sostuvo Franklin Escobar, psiquiatra experto en sueño, en una entrevista del 2018.



De acuerdo a Reyes Haro Valencia, director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño (Immis), este fenómeno puede empeorar en personas con traumas, trastornos de ansiedad, historial de abuso sexual o consumo de sustancias estimulantes.

La parálisis del sueño duran desde unos cuantos segundos hasta 1 o 2 minutos, según MedlinePlus.. Foto: iStock

La parálisis del sueño se produce durante la transición desde una fase de sueño conocida como REM (Movimiento Rápido de Ojos) hacia una fase de sueño más ligera. Durante esta transición, que puede durar entre 20 a 40 segundos, el individuo puede percatarse de que está despierto pero es incapaz de moverse. Es más común que este fenómeno ocurra cuando la persona duerme bocarriba en la madrugada y su duración es de pocos segundos.

¿Se puede evitar la parálisis del sueño?

Para evitar que este trastorno se presente, el psiquiatra Franklin Escobar recomienda adoptar una buena higiene del sueño, estableciendo horarios para dormir regulares, preparando un espacio adecuado para descansar y evitando la estimulación nocturna a través de bebidas o pantallas de dispositivos electrónicos.



Si los episodios persisten, podría ser recomendable realizar un estudio de sueño para descartar otros trastornos.

En caso de no poder evitarla, Reyes Haro Valencia aconseja intentar mover los ojos durante el episodio de parálisis para activar el resto de los músculos.

La parálisis del sueño es una afección en la cual usted no puede moverse ni hablar cuando apenas se queda dormido o al despertar. Foto: iStock

Un estudio publicado en la revista científica 'Frontiers in Neurology' ha proporcionado indicios de que la parálisis del sueño podría controlarse a través de una terapia de relajación y meditación.



La investigación fue dirigida por el Dr. Baland Jalal, del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Cambridge, en colaboración con el equipo de trabajo del Dr. Giuseppe Plazzi, del Departamento de Ciencias Biomédicas y Neuromotoras de la Universidad de Bolonia/ IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna.



El estudio piloto se llevó a cabo con 10 pacientes con narcolepsia que también experimentaban episodios de parálisis del sueño. La terapia propuesta constaba de cuatro etapas.



La primera etapa involucraba la reevaluación del significado del ataque. Los pacientes debían recordarse a sí mismos que la parálisis del sueño es una experiencia común, benigna y temporal, y que cualquier alucinación que pudiesen tener durante un episodio es simplemente un subproducto del sueño.



En la segunda etapa, los pacientes eran alentados a crear un distanciamiento psicológico y emocional de la experiencia. Se les recordaba que no hay razón para temer o preocuparse durante un episodio de parálisis del sueño, y que cualquier sentimiento de miedo o angustia solo intensificará la situación.



La tercera etapa implicaba cambiar el enfoque de la atención hacia un objeto positivo que involucrara a las emociones. Esto podría ser recordar un momento feliz con un ser querido, una pareja, o cualquier otro recuerdo que evocara un sentimiento de felicidad o placer.



La última etapa era la relajación muscular. A los pacientes se les aconsejaba no luchar contra la parálisis, evitando la tensión muscular y no intentando controlar su respiración.

VALERIA CASTRO VALENCIA

​*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en artículos de archivo de EL TIEMPO, y contó con la revisión de la periodista y un editor.