Estas serían las causas de muerte de Diego Armando Maradona

“Edema agudo de pulmón secundario a insuficiencia cardiaca crónica reagudizada” fue la conclusión preliminar de la autopsia practicada realizada a Diego Armando Maradona, revelada por las autoridades argentinas.

En el informe también se habla de una “miocardiopatía dilatada” que en conjunto terminaron por causar la muerte de uno de los mejores futbolistas de la historia.



Para entender este desenlace, hay que empezar por decir que el futbolista tenía unos factores de riesgo que le exigían a su corazón mayor fuerza para garantizar la irradiación de sangre a todo el cuerpo, según explica el cardiólogo Gabriel Robledo Kaiser, director del Centro Cardiológico de Bogotá.



Dentro de estos factores pueden estar la obesidad, una posible tensión arterial elevada, potenciales alteraciones en el diámetro de las arterias e incluso el consumo de alcohol.



“Estos elementos unidos o por separado hacen que las células cardiacas se hipertrofien (aumenten de tamaño), pero también van llevando al órgano a ser menos eficiente”, asegura Robledo, quien agrega que esto configura una insuficiencia cardiaca.



Este cuadro se caracteriza por fracciones de eyección (cantidades de sangre bombeada por el corazón) cada vez menores, lo que produce en un estancamiento en la circulación y se traduce en edemas en las extremidades, dificultad para respirar ante esfuerzos medianos, sensación de ahogo y en casos extremos dificultad respiratoria severa por encharcamiento del pulmón.



En estos casos hay que manejar la enfermedad dándole mayor fuerza al corazón con medicamentos, además de disminuir los factores de riesgo y controlar de manera permanente al paciente, anota Robledo.



Sin embargo, cuando esto no se da de manera efectiva o cuando se le suman otros componentes la situación se agudiza y puede llevar a desenlaces como los que se anotan en el informe de muerte de Maradona: insuficiencia cardiaca reagudizada.



En palabras de Robledo, se sumaron otros factores como el antecedente del compromiso intracraneano, la cirugía que le hicieron hace dos semanas y el posoperatorio, que pudieron haber confluido para forzar el corazón de manera extrema y llevarlo al colapso, al punto que ya no funcionó más. Y en ese sentido, toda la circulación se afectó y esto en órganos vitales como el pulmón puede resultar letal.

De ahí que en el informe también se hable de un edema pulmonar agudo.



En síntesis, de acuerdo con el cardiólogo, un corazón al límite y forzado en extremo deja de funcionar de manera aguda, al punto que sus necesidades de oxígeno no pueden ser suplidas, lo que lleva al sufrimiento irreversible de las células cardiacas y se presenta un infarto.



Según informaron medios argentinos, Maradona habría sufrido dicho infarto mientras dormía.



En todo caso, Robledo insiste en que estos son datos extractados del informe preliminar y no tiene en cuenta la historia clínica ni datos directos.

UNIDAD DE SALUD