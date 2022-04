La caspa es una afección común que hace que la piel del cuero cabelludo se descame. No es contagioso y en la mayoría de los casos no es grave, pero puede ser vergonzoso y difícil de tratar.



De acuerdo con la Clínica Mayo, la caspa leve se puede tratar utilizando diariamente un champú suave. Si eso no funciona, un champú medicinal tal vez resulte útil. Sin embargo, los síntomas pueden reaparecer más adelante.



La caspa se forma con las acumulaciones de células muertas, las cuales forman escamas blancas que son visibles en la piel, y puede ser caspa seca o grasa.



La aparición de esta afección puede deberse tanto al uso de champús o productos de peinado agresivos, como al constante lavado del cuero cabelludo con agua que contiene cal.



Además de la evidente notoriedad estética, la caspa puede causar también picazón en el cuero cabelludo y diferentes molestias.



Las escamas blancas son el principal síntoma de la caspa. Estas partículas son muy visibles en el cabello y cuando se trata de caspa seca se presentan como escamas finas y pequeñas, como copitos de nieve. En el caso de que la caspa sea grasa, las escamas son de mayor tamaño y se suelen pegar a la raíz del cabello.



Según la Clínica Mayo, casi cualquier persona puede tener caspa, pero ciertos factores pueden hacer que seas más susceptible, como los siguientes:



Edad. La caspa generalmente comienza a principios de la edad adulta y continúa hasta la mediana edad. Eso no significa que los adultos mayores no tengan caspa. Para algunas personas, el problema puede ser de por vida.



Ser hombre. La caspa es más común en hombres que en mujeres.



Ciertas enfermedades. La enfermedad de Parkinson y otras enfermedades que afectan al sistema nervioso también parecen aumentar el riesgo de tener caspa. Lo mismo ocurre con el VIH o un sistema inmunitario debilitado.



La mayoría de las personas con caspa no requieren atención médica ante este padecimiento. Sin embargo, puede consultar a su médico de atención primaria o a un médico que se especialice en enfermedades de la piel (dermatólogo) si la afección no mejora con el uso regular de champú anticaspa.

