La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) dijo el jueves que la mayoría de los casos provocados por la variante ómicron del coronavirus en la Unión Europea parecían ser "leves".



"Los casos parecen ser en su mayoría leves, pero tenemos que reunir más pruebas para determinar si el espectro de gravedad de la enfermedad causada por ómicron es diferente de todas las variantes que han circulado hasta ahora", dijo Marco Cavaleri, jefe de estrategia de vacunas de la EMA, con sede en Ámsterdam.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló el miércoles que ómicron parece provocar una mayor tasa de reinfección, pero provoca síntomas menos graves. Pfizer y BioNTech, por su parte, insistieron en la eficacia de su actual vacuna contra la variante.



"En este momento, no tenemos datos suficientes sobre el impacto de esta variante en la eficacia de las vacunas aprobadas, pero estamos continuamente oteando el horizonte en busca de resultados en este sentido", añadió Cavaleri.



La EMA ha aprobado hasta ahora cuatro vacunas, dos tratamientos con anticuerpos y ha dado luz verde al uso de emergencia de la píldora desarrollada por Merck.

Comisión Europea urge a vacunarse con tres dosis

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, lamentó hoy el "rápido resurgimiento" de la covid-19 en Europa y la propagación de la variante ómicron, por lo que urgió a los ciudadanos a vacunarse con tres dosis para frenar las hospitalizaciones, contabilizadas especialmente entre la población no inmunizada.



Así lo recalcó este jueves en el pleno del Comité Económico y Social Europeo (CESE), donde se debatieron las futuras prioridades de la Unión Europea (UE) para la recuperación y la aplicación del programa de trabajo del Ejecutivo comunitario para el año 2022.



"Somos testigos de un rápido resurgimiento de la covid que viene acompañado de un aumento de hospitalizaciones y de muertes. Todo lo cual, lamentablemente, está muy concentrado entre quienes aún no están vacunados. Además, ahora nos enfrentamos a la nueva variante ómicron, que se extiende rápidamente y es de gran preocupación", alertó.



Von der Leyen pidió a los países miembros que incrementen las tasas de vacunación en todas las edades, incluidos los jóvenes y los niños, y que aceleren la administración de inyecciones de refuerzo. "Debemos protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos", instó.



La presidenta de la Comisión recordó que las personas vacunadas están más protegidas contra las enfermedades graves y que, de momento, las inoculaciones ofrecen la mejor defensa contra el coronavirus, sea cual sea la variante.



"Son tres dosis las que son necesarias ahora.Y es absolutamente importante que la mayor cantidad de personas no solo se vacunen, sino que se pongan las tres inyecciones para protegerse y proteger a los demás. Y todos sabemos cuál es la mejor protección frente a este virus y sus variantes", sostuvo.



Por último, respecto a la estrategia de inmunización europea, Von der Leyen aplaudió los "avances cruciales" emprendidos por los 27 en el último año, que han permitido que no haya escasez de vacunas en los países miembros.



"Para fin de año, en Europa tendremos una capacidad de fabricación de más de 300 millones de dosis por mes. Y tenemos contratos vigentes, como recordarán, para asegurarnos de que tengamos acceso a vacunas adaptadas si es necesario. Estamos bien preparados", aseveró la presidenta.

