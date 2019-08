Lanzan alerta regional por aumento de casos de dengue este año

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió este miércoles sobre la compleja situación del dengue en América Latina y el Caribe, región que atraviesa actualmente un nuevo ciclo epidémico de la enfermedad tras dos años de una baja incidencia.

En los primeros 7 meses del 2019 más de 2 millones de personas contrajeron la enfermedad y 723 fallecieron, según la última actualización epidemiológica de la OPS publicada el 9 de agosto pasado. “La cifra de casos supera el total reportado en 2017 y 2018, aunque hasta el momento es inferior a lo registrado en 2015-2016”, puntualizó la agencia sanitaria.



En la actualidad, los diez países más afectados por el dengue, según la cantidad de casos nuevos por cada 100.000 habitantes, son Nicaragua, Brasil, Honduras, Colombia, Belice, El Salvador, Paraguay, Guatemala, México y Venezuela.

Sin embargo, solo Guatemala, Honduras y Nicaragua han declarado este año alertas epidemiológicas a nivel nacional para agilizar las acciones de respuesta.



Esta misma semana, la Organización Mundial de la Salud había recordado que el 70 por ciento de la población del continente vive en condiciones propicias para la trasmisión del dengue por la presencia del mosquito Aedes aegypti, mosquito transmisor de enfermedades como el dengue, el zika y el chikunguña.

El caso colombiano

De acuerdo con el más reciente boletín epidemiológico (semana 31, del 28 de julio al 3 de agosto) del Instituto Nacional de Salud (INS), este año se han reportado 74.722 casos de dengue en Colombia, el 1 por ciento de ellos considerados como graves.



La incidencia nacional de dengue es de 278,3 casos por cada 100.000 habitantes en riesgo y en departamentos como Amazonas, Meta, Casanare, Guainía, Huila, Putumayo, Arauca, Vichada, Guaviare Tolima, y Boyacá se estiman tasas superiores a 600 casos por 100.000 habitantes.



Además, durante el 2019 se han notificado 149 muertes probables por dengue, de las cuales 41 han sido confirmadas.



Desde la semana epidemiológica 14, el comportamiento del dengue viene desbordado, por mucho, los límites superiores de casos esperados y si bien en las últimas tres semanas muestra una curva descendente, el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, le dijo a este diario que la situación tiende a empeorar dado el pico que este virus tiene cada tres años.

La epidemia regional

“La región atraviesa un nuevo periodo epidémico de dengue con un incremento notable de casos”, afirmó Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Determinantes Ambientales de la Salud de la OPS.



La situación se habría complejizado, según explicó, por factores como el clima, el inadecuado ordenamiento ambiental y la gran capacidad de adaptación del mosquito que transmite la enfermedad.



Otra característica de la epidemia actual es que los menores de 15 años aparecen entre los más afectados. En Guatemala, representan el 52% del total de casos de dengue grave, mientras que en Honduras constituyen el 66% de todas las muertes confirmadas. Según Espinal, la causa puede vincularse a que se trata de una población que por su edad ha estado menos expuesta al virus y, por ende, carece de inmunidad.



El causante del dengue es un virus que tiene cuatro serotipos distintos, pero estrechamente emparentados: DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4. Todos circulan en las Américas. Cuando una persona se recupera de la infección adquiere inmunidad de por vida contra el serotipo en particular. Sin embargo, las infecciones posteriores causadas por otros serotipos aumentan el riesgo de padecer dengue grave. El serotipo 2 es uno de los más letales y es el que ahora más está afectando a los niños y adolescentes.



Ante este panorama, la OPS exhortó a toda la comunidad y todos los sectores de la sociedad a trabajar intensamente en la eliminación de los criaderos de mosquitos, especialmente los que están dentro y alrededor de cada vivienda.



Los síntomas más comunes del dengue son fiebre elevada (40 °C), dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de los globos oculares, y dolores articulares y musculares; mientras que los signos de alarma del dengue, que demandan atención médica urgente, son dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, respiración acelerada, hemorragias de las mucosas, fatiga, irritabilidad y presencia de sangre en el vómito.



No hay tratamiento específico para el dengue (ni para el dengue grave), pero la detección oportuna, el acceso a la asistencia médica y el manejo adecuado del paciente enfermo disminuyen las complicaciones y la progresión de la enfermedad hacia la gravedad. La muerte por dengue es casi siempre evitable.

UNIDAD DE SALUD