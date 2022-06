Los casos de covid-19 aumentaron 25% en Sudamérica esta semana, dijo el miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS), urgiendo a los países a vacunar a la población y a no aflojar las medidas para evitar los contagios.



"En Sudamérica ha habido un aumento significativo en la incidencia de covid-19, con casi medio millón de nuevos casos informados durante la última semana, un incremento del 24,6% en comparación con la semana anterior", dijo la directora de la OPS, Carissa Etienne, en una rueda de prensa virtual.



Dijo que el mayor aumento relativo de casos se observó en Bolivia, seguido de Perú. Las infecciones subieron sin embargo en todo el continente, con más de 1,3 millones de nuevos casos, un alza de 13,9% con relación a la semana anterior.



"Estas cifras sirven como un claro recordatorio de que demasiadas personas siguen siendo vulnerables", subrayó Etienne, e instó a acelerar el ritmo de la vacunación para proteger a los que pueden sufrir las peores consecuencias del virus, como los ancianos.



"No podemos ignorar que todavía tenemos 224 millones de personas en nuestra región que no han recibido una sola dosis de vacunas contra el covid-19", enfatizó.



Aunque 17 países americanos superaron la meta de vacunar al 70% de su población, y 40 países inmunizaron a más del 40%, todavía quedan once países que no alcanzaron el primer objetivo del 40%, de acuerdo con datos de la OPS.



"Por favor corran la voz de que la gente necesita vacunarse", pidió Etienne en la rueda de prensa virtual. "La pandemia no ha terminado".



Etienne insistió también en la necesidad de seguir usando mascarillas en espacios interiores, y de mantener un distanciamiento de al menos un metro con el resto de las personas.

Vacunación en las Américas

Al respecto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) también aseguró que se debe "acelerar el ritmo de vacunación" en las Américas, donde 11 países todavía no alcanzaron el objetivo de inmunizar al 40 % de su población.



Así lo indicó la directora de la OPS, la dominiquesa Carissa Etienne, durante la conferencia de prensa virtual que el organismo organiza cada dos semanas para reportar el avance de la pandemia en la región.



Según los datos que facilitó, en la última semana hubo 1,3 millones de casos nuevos de la covid-19 en la región, lo que representa un aumento del 13,9 % respecto a los siete días anteriores. Agregó que en Norteamérica el aumento fue del 7,7 %, en Suramérica del 24,6 % y en el Caribe fue del 3,2 %.



"Estas cifras son un duro recordatorio de que demasiadas personas siguen siendo vulnerables. De hecho, queda trabajo por hacer para llegar a todos los que necesitan vacunarse", enfatizó Etienne. Asimismo, remarcó que los países "no deben bajar la guardia" ya que la pandemia sorprendió "una y otra vez" y sus efectos persistirán en los próximos años.



Etienne también habló sobre la importancia de llevar a cabo acciones para tratar a las personas con síndromes poscovid, algunas de estas con síntomas graves que requieren tratamientos especializados.



"Nuestros sistemas de salud deben reconocer este efecto duradero de la pandemia y ayudar a atenderlo", subrayó la directora, quien agregó: "Esta es una enfermedad real y tiene que abordarse con políticas y guías sólidas".



Por su parte, Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud, hizo énfasis durante su discurso en que la pandemia "no ha terminado" y dijo que en muchos países la inmunización es baja, por lo que no descartó que puedan aparecer nuevas variantes.



Finalmente, el gerente de Incidente para covid-19 de la OPS, Sylvain Aldighieri, destacó el trabajo de todos los países para poder llevar a cabo la vigilancia genómica del Sars-CoV-2 y agregó que la variante ómicron se convirtió en "predominante a nivel regional".



De acuerdo con esto, apuntó: "Las vacunas en su formulación original y con el esquema completo siguen brindando una protección elevada contra la hospitalización".

